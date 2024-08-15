英巨石陣「祭壇石」來自蘇格蘭！專家：距離750公里怎麼搬？

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▲躺在巨石陣中央的祭壇石來源一直不明。（圖／美聯社）

位於英國西南部威爾特郡的著名史前遺跡「巨石陣」（Stonehenge），吸引全球旅客前往觀賞朝聖。不過近來有研究發現，巨石陣中央的「祭壇石」（Altar Stone）並非來自威爾斯（Wales），而是來自750公里外的蘇格蘭東北。這項發現顛覆了考古學家對新石器時代晚期不列顛群島人口關係的認識，更掀起了疑問，究竟是用什麼方法，把石塊搬這麼遠的？綜合媒體報導，國際重量級科學期刊《自然》（Nature）14日刊載的一項最新研究顯示，躺在巨石陣中央、重6公噸的唯一石塊「祭壇石」，來自離巨石陣至少750公里的蘇格蘭奧卡迪亞盆地（Orcadian Basin）。巨石陣最初建造於5000年前的新石器時代晚期，後續2000年歷經多次修建及擴建。巨石陣大致上可以分為3個部分，其中巨石陣外圈的直立砂岩來自相對較近的英格蘭馬堡（Marlborough），而靠近中心、排列成2個圓環，構成巨石陣雛形的藍砂岩（bluestone），則來自威爾斯的普雷西尼山（Preseli Mountains）。但躺在中央的祭壇石來源一直不明，數十年來有科學家推測也同樣來自威爾斯，直到20年前，才有科學家挑戰這樣的說法，直到2023年首度有研究確認，祭壇石不是來自威爾斯，但具體來自哪裡仍不得而知。最新研究的共同作者之一、阿伯里斯特威斯大學（Aberystwyth University）教授貝文斯（Richard Bevins）表示，朝著「祭壇石來自威爾斯」的方向來鑑定，總是「一無所獲」。因此英澳研究團隊不得不擴大範圍研究，分析祭壇石掉落的碎石化學成分及測定年代，並比對全球岩石資料庫，發現祭壇石的成分與蘇格蘭奧卡迪亞盆地最接近。倫敦大學學院（University College London）榮譽高級研究員伊克薩（Rob Ixer）表示，這項發現不僅改變了人們對巨石陣的認知，也改變對整個新石器時代晚期的看法，「它完全改寫了不列顛群島新石器時代人口之間的關係」。祭壇石的「身份」之謎解決了，但下一個問題也隨之而來，即是「巨石陣的建造者到底是如何將這塊巨石從蘇格蘭運到威爾特郡的？」柯廷大學（Curtin University）的克拉克（Anthony Clarke）表示，「考慮到從蘇格蘭東北部到索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）沿途的主要陸上障礙，海運是一個可行的選擇」。不過考古學家兼作家皮茨（Mike Pitts）卻抱持反對意見，認為相較於海運，陸路運輸的可能性更大。但真正的答案究竟是什麼，目前仍不得而知。