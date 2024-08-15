演員玩命拍泰片！泰國電影票房冠軍來台　《跳越時空的愛戀》曝

勇奪泰國電影新片票房冠軍，並獲泰國文化部認證「軟實力計畫資助電影」之一的年度鉅片《跳越時空的愛戀》，即將在8月28日（週三）於台灣感動獻映。本片女主角之一的「Becky」瑞貝卡派翠西亞阿姆斯壯，這回展現「潛」力挑戰熱愛大海的自由潛水選手，由於沒有潛水經驗，讓她不僅花費四個月時間進行嚴格訓練，更在其間經歷眼睛下方血管破裂，並傷到耳朵與鼻子，甚至還流了一個星期的鼻血，更在拍攝當天因為下海後視線模糊，並要承受巨大的心理壓力，讓她在拍完當下忍不住淚灑現場。這也讓共同演出對手戲的「Freen」莎露彩查金哈感嘆：「我覺得她長大了，也更堅強了。」
Becky耗時4個月訓練潛水！為《跳越時空的愛戀》流了1週鼻血
現年21歲的「Becky」瑞貝卡派翠西亞阿姆斯壯，在Instagram上擁有近405萬粉絲，可說是名氣享譽全球的泰國女星之一。她在主演新片《跳越時空的愛戀》當中，飾演熱愛大海的自由潛水選手，為了完美展現「潛」力，她參加整整四個月的自由潛水訓練，劇組更找來本身是潛水好手的泰國女星「Saiparn」阿萍雅薩庫爾加倫蘇，以及男星南塔吾邦拉蘇克擔任她的教練，為拍攝深海潛水的場景做足準備。這對Becky來說，無疑是全新挑戰，因為自由潛水是一項不使用呼吸設備，只運用護目鏡、蛙鞋的深海潛水運動，也因為她沒有潛水經驗，必須努力訓練調整身體，並盡可能地長時間屏住呼吸。為了讓她的表演更加真實，她還參加跟許多專業自由潛水者一起競賽的活動，讓她直言：「扮演自由潛水選手非常困難，挑戰性很大，而且還要在沒有裝備的情況下進入水裡，但我就想試試看。」
Becky也坦言自由潛水是她演出本片最困難的部分：「因為要在開放海域拍攝，加上我沒有太多時間進行開放海域的訓練，以及我的身體還沒有強壯到可以像專業潛水員能夠下潛到200公尺。此外，我下水沒有任何設備，最後當我下到15公尺左右，就傷到了耳朵和鼻子。之前還有次下水之後，可能是狀態不好，當我要清理耳朵的時候，就發現眼睛下方似乎有血管破裂，還流了一個星期的鼻血。」一席話也體現出她艱辛的訓練過程。
Becky玩命拍攝《跳越時空的愛戀》 下海視線模糊壓力淚崩
更加驚險的是，Becky更分享正式拍攝《跳越時空的愛戀》潛水場面當天，那如玩命一般的拍攝過程：「拍攝當天海浪很大，當我戴上護目鏡下海時，其實已經什麼都看不太到了，因為那些都是專業人士才會使用的潛水設備。雖然練習過程我都一直可以看得清楚，但當我真正下海之後，一切卻都變得模糊了，然後我必須到達要去的標記點，但海浪又把我推到另一邊，讓我只能等救生員帶我上去。」他甚至透露自己淚灑拍攝現場：「雖然劇組的安全措施做得非常好，但因為我當時什麼都看不到，等上來水面當下覺得還好，但一想到這個擔憂與壓力的地方時，就因此哭了。」對此，跟她共同演出的Freen也回憶：「我覺得她長大了，也更堅強了。因為我們工作量很大，還會輪流生病，所以在拍攝潛水場景時，她表現得非常勇敢。因為她喜歡游泳，讓我一開始以為她會喜歡這個場景，但後來發現她壓力愈來愈大，我也能夠理解，讓我一直鼓勵著她。」一席話展現出這對國際知名搭擋的堅定情誼。
這部由國際巨星「FreenBecky」領銜主演的泰國年度史詩級電影鉅製《跳越時空的愛戀》，即將在8月28日（週三）於台灣感動獻映。發行商也積極鼓勵觀眾進行包場，凡在戲院包場即可獲得A5原文電影海報小卡。本片劇情描述琳（Freen飾演）和凱斯（Becky飾演）從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。儘管如此，她仍堅持追求一個可以跟凱絲珍惜彼此的世界，不必再忍受著別離的痛苦…。
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現年21歲的「Becky」瑞貝卡派翠西亞阿姆斯壯，在Instagram上擁有近405萬粉絲，可說是名氣享譽全球的泰國女星之一。她在主演新片《跳越時空的愛戀》當中，飾演熱愛大海的自由潛水選手，為了完美展現「潛」力，她參加整整四個月的自由潛水訓練，劇組更找來本身是潛水好手的泰國女星「Saiparn」阿萍雅薩庫爾加倫蘇，以及男星南塔吾邦拉蘇克擔任她的教練，為拍攝深海潛水的場景做足準備。這對Becky來說，無疑是全新挑戰，因為自由潛水是一項不使用呼吸設備，只運用護目鏡、蛙鞋的深海潛水運動，也因為她沒有潛水經驗，必須努力訓練調整身體，並盡可能地長時間屏住呼吸。為了讓她的表演更加真實，她還參加跟許多專業自由潛水者一起競賽的活動，讓她直言：「扮演自由潛水選手非常困難，挑戰性很大，而且還要在沒有裝備的情況下進入水裡，但我就想試試看。」
Becky也坦言自由潛水是她演出本片最困難的部分：「因為要在開放海域拍攝，加上我沒有太多時間進行開放海域的訓練，以及我的身體還沒有強壯到可以像專業潛水員能夠下潛到200公尺。此外，我下水沒有任何設備，最後當我下到15公尺左右，就傷到了耳朵和鼻子。之前還有次下水之後，可能是狀態不好，當我要清理耳朵的時候，就發現眼睛下方似乎有血管破裂，還流了一個星期的鼻血。」一席話也體現出她艱辛的訓練過程。
Becky玩命拍攝《跳越時空的愛戀》 下海視線模糊壓力淚崩
更加驚險的是，Becky更分享正式拍攝《跳越時空的愛戀》潛水場面當天，那如玩命一般的拍攝過程：「拍攝當天海浪很大，當我戴上護目鏡下海時，其實已經什麼都看不太到了，因為那些都是專業人士才會使用的潛水設備。雖然練習過程我都一直可以看得清楚，但當我真正下海之後，一切卻都變得模糊了，然後我必須到達要去的標記點，但海浪又把我推到另一邊，讓我只能等救生員帶我上去。」他甚至透露自己淚灑拍攝現場：「雖然劇組的安全措施做得非常好，但因為我當時什麼都看不到，等上來水面當下覺得還好，但一想到這個擔憂與壓力的地方時，就因此哭了。」對此，跟她共同演出的Freen也回憶：「我覺得她長大了，也更堅強了。因為我們工作量很大，還會輪流生病，所以在拍攝潛水場景時，她表現得非常勇敢。因為她喜歡游泳，讓我一開始以為她會喜歡這個場景，但後來發現她壓力愈來愈大，我也能夠理解，讓我一直鼓勵著她。」一席話展現出這對國際知名搭擋的堅定情誼。
這部由國際巨星「FreenBecky」領銜主演的泰國年度史詩級電影鉅製《跳越時空的愛戀》，即將在8月28日（週三）於台灣感動獻映。發行商也積極鼓勵觀眾進行包場，凡在戲院包場即可獲得A5原文電影海報小卡。本片劇情描述琳（Freen飾演）和凱斯（Becky飾演）從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。儘管如此，她仍堅持追求一個可以跟凱絲珍惜彼此的世界，不必再忍受著別離的痛苦…。