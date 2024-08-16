美選「川賀副手對決」敲定！范斯、華茲10月1日將於紐約辯論

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美國總統大選倒數不到百日，副總統候選人辯論日也正式敲定，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）皆同意在10月1日於紐約進行辯論交鋒，並由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）負責主辦且轉播，這場副手交鋒將緊接在總統候選人川普與賀錦麗的直球對決之後，或將成為足以牽動選情的一次重要事件。今年美國總統大選競爭激烈，兩名副總統候選人身份能否在關鍵搖擺州替主將擴大票源，將決定是否足以改變選情。美國哥倫比亞廣播公司則表示，身為主辦單位，對於能夠提供選民直接聽取副總統候選人發言的機會感到相當期待。民主黨推派明尼蘇達州州長華茲，主打「鄰家鄉村老爹」，並用溫和派說詞「怪怪的」形容川普，改寫曾經美國兩黨極端化的過激選戰言論；曾在陸戰隊服役的千禧世代參議員范斯則代表共和黨，以回憶錄「絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生」（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis）書寫美國勞動階級而成名。范斯對於兩人的辯論曾表示，希望能與華茲進行不止一次的辯論，他強調「因為我認為讓美國人民看到我們討論我們的觀點非常重要。」這兩名副手鎖定的票源主要都在美國中西部，而主將賀錦麗與川普之間的電視辯論則落在9月10日由《ABC》舉行。