美選「川賀副手對決」敲定！范斯、華茲10月1日將於紐約辯論

美國總統大選倒數不到百日,副總統候選人辯論日也正式敲定,民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)與共和黨副總統候選人范斯(JD Vance)皆同意在10月1日於紐約進行辯論交鋒,並由哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)負責主辦且轉播,這場副手交鋒將緊接在總統候選人川普與賀錦麗的直球對決之後,或將成為足以牽動選情的一次重要事件。今年美國總統大選競爭激烈,兩名副總統候選人身份能否在關鍵搖擺州替主將擴大票源,將決定是否足以改變選情。美國哥倫比亞廣播公司則表示,身為主辦單位,對於能夠提供選民直接聽取副總統候選人發言的機會感到相當期待。民主黨推派明尼蘇達州州長華茲,主打「鄰家鄉村老爹」,並用溫和派說詞「怪怪的」形容川普,改寫曾經美國兩黨極端化的過激選戰言論;曾在陸戰隊服役的千禧世代參議員范斯則代表共和黨,以回憶錄「絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生」(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)書寫美國勞動階級而成名。范斯對於兩人的辯論曾表示,希望能與華茲進行不止一次的辯論,他強調「因為我認為讓美國人民看到我們討論我們的觀點非常重要。」這兩名副手鎖定的票源主要都在美國中西部,而主將賀錦麗與川普之間的電視辯論則落在9月10日由《ABC》舉行。