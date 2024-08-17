賀錦麗副手將成美國大選制勝奇兵？華茲參選從陌生到暴紅只用一字

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根據《財訊》雙週刊報導，美國民主黨總統候選人賀錦麗，日前正式宣布由明尼蘇達州州長華茲擔任其競選副手；民調顯示，有七成登記選民，從未聽聞華茲或對他沒有看法，為何華茲得以出線？螢幕上，脫口秀節目 《每日秀》（The Daily Show）主持人科斯塔，用戲謔的語氣對觀眾說道：「你們可能從來沒聽過華茲（Tim Walz）這個人，所以我今天一早就急忙幫你們Google他。」副總統候選人因知名度低，成為脫口秀素材，就算不是頭一遭，也相對少見。由美國全國公共電台（NPR）、公共電視網（PBS）和馬瑞斯特民調（Marist Poll）合作的調查顯示，全美登記選民中，有7成沒聽過華茲或對他沒看法，聲勢遠不如原本被看好會出線的賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）。既然如此，賀錦麗為何選擇華茲當副手？除了民主黨陣營宣稱，兩人搭檔能產生良好「化學反應」外，主要考量應是基於網路聲量、互補性，以及華茲對「搖擺州」選民的吸引力。今年60歲的華茲，出生於內布拉斯加州的農村小鎮，高中畢業後，便加入美國陸軍國民兵，服役超過20年，其間於查德隆州立學院，取得社會科學學位。1996年，華茲與從事教職的妻子，搬到明尼蘇達州，兩人都在當地的西曼卡托高中教書；華茲還兼任美式足球校隊教練，率隊拿下該校首座州冠軍。2006年，華茲轉戰政壇，在明尼蘇達州南部第一選區，連續擔任6屆眾議院議員，並於2018年當選明尼蘇達州州長，4年後順利連任。雖然華茲的政績頗受當地民眾的肯定，但身為副總統候選人，知名度不足卻是一大弱點。不過，7月下旬，他在接受媒體採訪，評論共和黨正副總統候選人川普和范斯時直言「這些人很怪」（These guys are weird），意外成為網路暴紅用語。《財訊》雙週刊分析，華茲直指川普和范斯「怪」，倒不是毫無根據。例如，范斯曾稱賀錦麗是「沒孩子的貓夫人」，這種貶抑無親生子女女性的說法，不利共和黨爭取女性選票。此外，在華茲看來，川普數度於造勢演說中，讚揚虛構人物、電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）中的殺人魔，也令人感到匪夷所思。根據美國有線電視新聞網（CNN）觀察，自華茲以「怪」形容川普和范斯以來，「weird」這個字的Google搜尋量，便隨之走揚，增幅一路從20%升至28%。與此同時，網路上開始大量傳播拿「這些人很怪」當題材的影片和迷因圖，還出現T-Shirt等周邊商品。賀錦麗競選團隊也樂於把「怪」字寫入新聞稿，一份抨擊范斯反對墮胎權立場的稿件，便開宗明義地寫道：「范斯很怪」。華茲的直率發言，為賀錦麗陣營奠定攻擊基調，而這招也逼得川普和范斯不得不回應。「有很多方式可以描述我，但從來沒人說過我怪。」川普在八月初的一次採訪中說。范斯也強調，他和川普都是想讓美國再次偉大的正常人。除了意外替民主黨創造網路聲量，華茲出生農村，樸實的形象也有助爭取賓州、密西根和威斯康辛州等「搖擺州」眾多藍領階級的選票。比起賀錦麗的精英感，華茲與普羅大眾的相似性，顯得平易近人，有機會替賀錦麗在「搖擺州」建立一道媒體形容的「藍牆」（藍色為民主黨代表色）。華茲出席公開場合時，經常頭戴迷彩帽，身穿夾克，完全沒有州長的架子。由近期揭露的財務資訊可以得知，華茲夫婦名下沒有股票、債券或房地產。2019年他就任州長後，便賣掉居住的房子，搬進州長官邸。待遇方面，華茲的年薪約12萬8千美元。去年，華茲獲得加薪17%的資格，但他並未接受。相較於富豪川普，以及《富比世》（Forbes）估算，淨資產逾3百萬美元的范斯；華茲的財務狀況，相對「庶民」許多。另據益普索（Ipsos）的調查，約九成美國人對退伍軍人抱持好感，對教師的好感度也有8成左右。美聯社報導認為，同時具備兩種身分的華茲，可望吸引更多選民支持。《財訊》雙週刊指出，民調整合網站538（FiveThirtyEight）最新數據顯示，賀錦麗陣營的支持率為45.7%，川普陣營則是43.4%，呈現五五波態勢。目前距離投票日只剩不到3個月，最後誰能入主白宮，仍難預料。延伸閱讀：從傷重復出到奧運奪牌，亞洲貓王故事未完待續…唐嘉鴻挑戰自我 下一步貓跳900度！一座友善燈具，竟成保育海龜新神器！雄鷄企業研發景觀照明設備 設法降低光害酷澎Coupang進逼電商寶座 富邦媒MOMO遭法人下修本益比