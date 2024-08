賀錦麗副手將成美國大選制勝奇兵？華茲參選從陌生到暴紅只用一字

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《財訊》雙週刊報導,美國民主黨總統候選人賀錦麗,日前正式宣布由明尼蘇達州州長華茲擔任其競選副手;民調顯示,有七成登記選民,從未聽聞華茲或對他沒有看法,為何華茲得以出線?螢幕上,脫口秀節目 《每日秀》(The Daily Show)主持人科斯塔,用戲謔的語氣對觀眾說道:「你們可能從來沒聽過華茲(Tim Walz)這個人,所以我今天一早就急忙幫你們Google他。」副總統候選人因知名度低,成為脫口秀素材,就算不是頭一遭,也相對少見。由美國全國公共電台(NPR)、公共電視網(PBS)和馬瑞斯特民調(Marist Poll)合作的調查顯示,全美登記選民中,有7成沒聽過華茲或對他沒看法,聲勢遠不如原本被看好會出線的賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)。既然如此,賀錦麗為何選擇華茲當副手?除了民主黨陣營宣稱,兩人搭檔能產生良好「化學反應」外,主要考量應是基於網路聲量、互補性,以及華茲對「搖擺州」選民的吸引力。今年60歲的華茲,出生於內布拉斯加州的農村小鎮,高中畢業後,便加入美國陸軍國民兵,服役超過20年,其間於查德隆州立學院,取得社會科學學位。1996年,華茲與從事教職的妻子,搬到明尼蘇達州,兩人都在當地的西曼卡托高中教書;華茲還兼任美式足球校隊教練,率隊拿下該校首座州冠軍。2006年,華茲轉戰政壇,在明尼蘇達州南部第一選區,連續擔任6屆眾議院議員,並於2018年當選明尼蘇達州州長,4年後順利連任。雖然華茲的政績頗受當地民眾的肯定,但身為副總統候選人,知名度不足卻是一大弱點。不過,7月下旬,他在接受媒體採訪,評論共和黨正副總統候選人川普和范斯時直言「這些人很怪」(These guys are weird),意外成為網路暴紅用語。《財訊》雙週刊分析,華茲直指川普和范斯「怪」,倒不是毫無根據。例如,范斯曾稱賀錦麗是「沒孩子的貓夫人」,這種貶抑無親生子女女性的說法,不利共和黨爭取女性選票。此外,在華茲看來,川普數度於造勢演說中,讚揚虛構人物、電影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)中的殺人魔,也令人感到匪夷所思。根據美國有線電視新聞網(CNN)觀察,自華茲以「怪」形容川普和范斯以來,「weird」這個字的Google搜尋量,便隨之走揚,增幅一路從20%升至28%。與此同時,網路上開始大量傳播拿「這些人很怪」當題材的影片和迷因圖,還出現T-Shirt等周邊商品。賀錦麗競選團隊也樂於把「怪」字寫入新聞稿,一份抨擊范斯反對墮胎權立場的稿件,便開宗明義地寫道:「范斯很怪」。華茲的直率發言,為賀錦麗陣營奠定攻擊基調,而這招也逼得川普和范斯不得不回應。「有很多方式可以描述我,但從來沒人說過我怪。」川普在八月初的一次採訪中說。范斯也強調,他和川普都是想讓美國再次偉大的正常人。除了意外替民主黨創造網路聲量,華茲出生農村,樸實的形象也有助爭取賓州、密西根和威斯康辛州等「搖擺州」眾多藍領階級的選票。比起賀錦麗的精英感,華茲與普羅大眾的相似性,顯得平易近人,有機會替賀錦麗在「搖擺州」建立一道媒體形容的「藍牆」(藍色為民主黨代表色)。華茲出席公開場合時,經常頭戴迷彩帽,身穿夾克,完全沒有州長的架子。由近期揭露的財務資訊可以得知,華茲夫婦名下沒有股票、債券或房地產。2019年他就任州長後,便賣掉居住的房子,搬進州長官邸。待遇方面,華茲的年薪約12萬8千美元。去年,華茲獲得加薪17%的資格,但他並未接受。相較於富豪川普,以及《富比世》(Forbes)估算,淨資產逾3百萬美元的范斯;華茲的財務狀況,相對「庶民」許多。另據益普索(Ipsos)的調查,約九成美國人對退伍軍人抱持好感,對教師的好感度也有8成左右。美聯社報導認為,同時具備兩種身分的華茲,可望吸引更多選民支持。《財訊》雙週刊指出,民調整合網站538(FiveThirtyEight)最新數據顯示,賀錦麗陣營的支持率為45.7%,川普陣營則是43.4%,呈現五五波態勢。目前距離投票日只剩不到3個月,最後誰能入主白宮,仍難預料。延伸閱讀:從傷重復出到奧運奪牌,亞洲貓王故事未完待續…唐嘉鴻挑戰自我 下一步貓跳900度!一座友善燈具,竟成保育海龜新神器!雄鷄企業研發景觀照明設備 設法降低光害酷澎Coupang進逼電商寶座 富邦媒MOMO遭法人下修本益比