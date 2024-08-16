HYDE「等了5年」終於可以來台灣了　11月5日Zepp New Taipei開唱

日本搖滾大神HYDE繼2019年推出專輯《ANTI》後，時隔近5年再推出全新原創專輯《HYDE [INSIDE]》，同時宣布將於11月5日來台舉辦演唱會，雙喜臨門令樂迷興奮期待。
HYDE是多個樂團的主唱 老婆還是大美人主播
HYDE本名為寶井秀人，是彩虹樂團（L'Arc~en~Ciel）、VAMPS、THE LAST ROCKSTARS等3個樂團的主唱。其實HYDE在學生時期就活躍於各個樂團，直到1991年才正式組彩虹樂團活動，創作的《HONEY》、《HEAVEN'S DRIVE》都破百萬銷量，實力水準不在話下；不只是音樂家身分，HYDE也是服裝品牌的老闆。他於2000年在節目《歌番》認識藝人兼主播的大石惠，2人就此來電相戀並結婚，並於2003年喜獲麟兒。
沉寂5年推出新專輯、新巡演 確定11月來台開唱
《HYDE [INSIDE]》是HYDE歷經近5年的心血大作，共有14位海內外人士參與其中，包括SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lake等，都是知名的作曲家和製作人。專輯則收錄13首歌曲，其中包括合作歌曲、搖滾民謠〈LAST SONG〉等，所有歌曲將於9月的「13號星期五」數位上架，實體專輯於10月16日正式發行。
HYDE同時宣布將於今年秋天帶著新專輯進行世界巡迴演唱會《HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR》，確定造訪香港、上海、成都、北京、紐約、洛杉磯等地，台北則為海外首站，確定在11月5日於Zepp New Taipei登場，詳細票價、售票日將於日後公開，這也是HYDE繼2019年來台開唱後，相隔5年再與台灣歌迷見面，對於能跟全世界歌迷分享新專輯《HYDE [INSIDE]》，HYDE十分期待。
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HYDE本名為寶井秀人，是彩虹樂團（L'Arc~en~Ciel）、VAMPS、THE LAST ROCKSTARS等3個樂團的主唱。其實HYDE在學生時期就活躍於各個樂團，直到1991年才正式組彩虹樂團活動，創作的《HONEY》、《HEAVEN'S DRIVE》都破百萬銷量，實力水準不在話下；不只是音樂家身分，HYDE也是服裝品牌的老闆。他於2000年在節目《歌番》認識藝人兼主播的大石惠，2人就此來電相戀並結婚，並於2003年喜獲麟兒。
沉寂5年推出新專輯、新巡演 確定11月來台開唱
《HYDE [INSIDE]》是HYDE歷經近5年的心血大作，共有14位海內外人士參與其中，包括SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lake等，都是知名的作曲家和製作人。專輯則收錄13首歌曲，其中包括合作歌曲、搖滾民謠〈LAST SONG〉等，所有歌曲將於9月的「13號星期五」數位上架，實體專輯於10月16日正式發行。
HYDE同時宣布將於今年秋天帶著新專輯進行世界巡迴演唱會《HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR》，確定造訪香港、上海、成都、北京、紐約、洛杉磯等地，台北則為海外首站，確定在11月5日於Zepp New Taipei登場，詳細票價、售票日將於日後公開，這也是HYDE繼2019年來台開唱後，相隔5年再與台灣歌迷見面，對於能跟全世界歌迷分享新專輯《HYDE [INSIDE]》，HYDE十分期待。