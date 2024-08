HYDE「等了5年」終於可以來台灣了　11月5日Zepp New Taipei開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HYDE上一次來台是2019年,隨後就碰上疫情大爆發,等了5年終於推出新專輯並舉辦巡迴演出會各地歌迷。(圖/資料照)

▲HYDE將舉辦世界巡迴演唱會,陸續造訪台北、香港、紐約、洛杉磯等地。(圖/環球)

日本搖滾大神HYDE繼2019年推出專輯《ANTI》後,時隔近5年再推出全新原創專輯《HYDE [INSIDE]》,同時宣布將於11月5日來台舉辦演唱會,雙喜臨門令樂迷興奮期待。HYDE本名為寶井秀人,是彩虹樂團(L'Arc~en~Ciel)、VAMPS、THE LAST ROCKSTARS等3個樂團的主唱。其實HYDE在學生時期就活躍於各個樂團,直到1991年才正式組彩虹樂團活動,創作的《HONEY》、《HEAVEN'S DRIVE》都破百萬銷量,實力水準不在話下;不只是音樂家身分,HYDE也是服裝品牌的老闆。他於2000年在節目《歌番》認識藝人兼主播的大石惠,2人就此來電相戀並結婚,並於2003年喜獲麟兒。《HYDE [INSIDE]》是HYDE歷經近5年的心血大作,共有14位海內外人士參與其中,包括SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lake等,都是知名的作曲家和製作人。專輯則收錄13首歌曲,其中包括合作歌曲、搖滾民謠〈LAST SONG〉等,所有歌曲將於9月的「13號星期五」數位上架,實體專輯於10月16日正式發行。HYDE同時宣布將於今年秋天帶著新專輯進行世界巡迴演唱會《HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR》,確定造訪香港、上海、成都、北京、紐約、洛杉磯等地,台北則為海外首站,確定在11月5日於Zepp New Taipei登場,詳細票價、售票日將於日後公開,這也是 HYDE繼2019年來台開唱後 ,相隔5年再與台灣歌迷見面,對於能跟全世界歌迷分享新專輯《HYDE [INSIDE]》,HYDE十分期待。