屏東恆春驚傳命案！男開車外出失聯、遭殺害棄屍山區　警逮捕3嫌

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屏東縣恆春驚傳命案，本月14日晚間，一名周姓男子駕車外出失聯，家屬向警方報案協尋，警方獲報追查，發現周男竟遭人殺害並棄屍山區，目前涉案的3名嫌犯都已被逮捕到案，詳細案發原因還有待釐清。初步了解，死者周男疑開設博弈店，疑似因債務糾紛惹來殺機，不過詳細案情還需進一步釐清，另外，周男的座車於牡丹鄉被警方尋獲，車牌被拔除，全案持續偵辦中。警方追查，周男於14日晚間9時許駕車外出，周妻因丈夫失聯焦急報警，警方於16日，在滿州鄉里德山區尋獲周男遺體，初步研判疑似是因債務糾紛引殺機，目前警方已逮捕47歲尤姓男子、28歲尤姓男子、宋姓男子，案件擴大追查中。