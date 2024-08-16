屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！曾追隨毒梟林孝道　妻是美女民代楊芷瑜

屏東恆春驚傳命案！男開車外出失聯、遭殺害棄屍山區　警逮捕3嫌

記者林盈君／綜合報導

▲屏東恆春57歲周姓男子，14日駕車外出失聯，警方追查，發現周男竟遭人殺害並棄屍山區， 目前已逮捕3名嫌犯。（圖／翻攝畫面）
▲屏東恆春57歲周姓男子，14日駕車外出失聯，警方追查，發現周男竟遭人殺害並棄屍山區， 目前已逮捕3名嫌犯。（圖／翻攝畫面）
屏東縣恆春驚傳命案，本月14日晚間，一名周姓男子駕車外出失聯，家屬向警方報案協尋，警方獲報追查，發現周男竟遭人殺害並棄屍山區，目前涉案的3名嫌犯都已被逮捕到案，詳細案發原因還有待釐清。初步了解，死者周男疑開設博弈店，疑似因債務糾紛惹來殺機，不過詳細案情還需進一步釐清，另外，周男的座車於牡丹鄉被警方尋獲，車牌被拔除，全案持續偵辦中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方追查，周男於14日晚間9時許駕車外出，周妻因丈夫失聯焦急報警，警方於16日，在滿州鄉里德山區尋獲周男遺體，初步研判疑似是因債務糾紛引殺機，目前警方已逮捕47歲尤姓男子、28歲尤姓男子、宋姓男子，案件擴大追查中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

狼師毛畯珅正面照曝光！224罪累積刑期1252年　法院公布判決理由

彰化鬼月「送肉粽」！詭異路線曝光居民發毛　民俗專家：易出問題

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！曾追隨毒梟林孝道　妻是美女民代楊芷瑜

道禾竹北托嬰中心爆虐童！綁竹椅、髒尿布抹臉　縣府祭重罰撤優等

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選