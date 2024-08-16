泰國蘭邦陶瓷恐失傳！中國製造只賣4元　泰國製造碗盤16元賣不掉

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中國廉價商品大量傾銷泰國，導致泰國當地產業岌岌可危。泰國北部古城蘭邦(Lampang)的陶瓷產業相當知名，但由於一個餐盤至少要價20泰銖（約新台幣16元），而中國製造的碗盤一個僅要價5泰銖（約新台幣4元），讓眾多泰國商品賣不出去，目前僅剩89家工廠仍在生產，蘭邦陶瓷協會會長呼籲政府介入處理。綜合泰國媒體報導，蘭邦陶瓷業者表示，原本300多家中小型陶瓷工廠中，超過200家已停止營運，只剩下不到100家，中國廉價商品對泰國本土產業的衝擊相當巨大，業者呼籲政府介入，否則長期下來泰國經濟將蒙受眾大打擊。蘭邦陶瓷協會會長帕里查(Preecha Srimala)指出，過去3個月來，他們遭遇了來自中國的強烈競爭，惡性的削價競爭讓泰國商品越來越難賣，由於中國無法將商品銷往歐洲或美國，大量的廉價品被傾銷至東南亞，這些被傾銷的產品價格極低，直接影響了中小型陶瓷工廠，導致它們難以生存。協會舉例，「『公雞牌』碗是蘭邦省的土產，使用當地黏土，並以公雞、香蕉樹和牡丹花為標誌代表蘭邦的特色，生產成本約20泰銖，有些商家以成本價或略高於成本價出售。但類似的中國碗在網上只賣5泰銖，還免費送貨。」會長哀嘆，本土的碗因此難以賣掉。協會認為，政府應該採取行動保護本地手工藝產業，特別是擁有悠久歷史和高品質高嶺土資源的蘭邦陶瓷，因為古老的技術一旦滅絕，泰國便很難保養自己的特色，以及本土產業將流失殆盡。