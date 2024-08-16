角頭「鴨頭」遭槍殺！檢方驗屍結果：身上8彈孔、腹腔內部大出血

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本月15日，屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，於高雄左營街頭遭人槍殺身亡，檢方今16日會同法醫解剖相驗，發現其身上有7到8個彈孔，腹腔及內臟大出血導致死亡，但詳細死因還須以法醫鑑定報告為準，而陳昫豪的鄉民代主席妻子楊芷瑜，今身穿一襲黑衣現身，檢方複驗結束後，她已將丈夫遺體帶回，後續將移回屏東老家。據了解，楊姓槍手供稱與陳男有50萬借貸糾紛，才憤而槍開殺人，但警方懷疑案情不單純。案發當天，楊男持2把槍枝朝陳男射擊，當時槍聲大作，犯案後，楊男隨即離開現場，之後自行投案。而警方於現場發現6枚彈殼，為釐清陳男死因，檢方今上午會同法醫解剖，發現陳男身上有7至8個彈孔，子彈從背部射入後貫穿腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及十二指腸、肝臟，導致其腹腔內臟大出血死亡。