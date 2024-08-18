金曲歌后孫盛希冷看拿獎人生：業力如迴力鏢　人生既奇妙又殘酷

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▲儘管已經獲得3座金曲獎的肯定，孫盛希那顆熱愛唱歌的心卻從未改變。（圖／滾石唱片提供）

▲孫盛希不再一味追求完美，慢慢學習放過自己。（圖／滾石唱片提供）

▲孫盛希旅行時心情經常感到莫名憂鬱，讓身心放鬆、享受當下是當前的人生課題之一。 （圖／滾石唱片提供）

▲孫盛希逐漸學會享受在舞台上的每一個瞬間。（圖／滾石唱片提供）

採訪這一天，孫盛希剛從美國旅行回台。拿到金曲歌后是一個月前的事，當被問起這一成就的感受時，她仍顯得有些迷茫，彷彿時差還在影響著她，悠悠地說：「我覺得還在感受中。」孫盛希仔細回顧、反芻心中的想法。她坦言，原本不認為得獎的會是自己，心裡還疑惑著，得獎的話會不會在台上哭？畢竟，從籌備《Boomerang》這張專輯到她的整個人生狀態，歷經許多起起落落。然而，當下的她並沒有哭，反而保持著理智和平常心。「我不是那種在大家面前可以完全表達自己情緒的人。」倒是長年陪伴的經紀人與工作人員，個個眼眶泛淚，反而比她更為動容。身為創作歌手，孫盛希已經是金曲獎常客，2019年，憑藉《希遊記》獲得「最佳國語專輯獎」，2021年的《出沒地帶 Where is SHI ?》又為她拿下「最佳演唱錄音專輯獎」的肯定，2024年，專輯《Boomerang》更是讓她首次捧回金曲歌后的桂冠。她繼續分享道，她曾以為得獎後會帶來許多改變，爆紅也好、榮耀也罷，一種「我是歌后了」的自覺，但她驚訝地發現，事實上並沒有太大不同，「雖然得了獎，我還是我，內在的核心從未動搖。我不會因為獲得什麼獎項，就突然成為一個新的我，這也許是一件好事。」真要說有什麼改變，就是責任感和壓力莫名增加了。她希望未來音樂的表現方式與品質，能更上層樓，「好歹我也是歌后啊！其實每一次得獎都會增加一些壓力，但是這次的壓力，我覺得剛剛好，還在我能應對的範圍內。」她笑說。聽起來游刃有餘，但這並非一蹴而就。《Boomerang》是孫盛希醞釀三年的作品，專輯名稱「Boomerang」的意思是「迴力鏢」，同時也象徵著迴旋、行動、自省。她得獎時說道：「我們人生中不斷在丟拾迴力鏢，它們會用任何形式和時間回到我們身邊。希望我們能投入更多好的東西，給予自己的人生，因為這些可能會傷到自己、打到自己，也可能是給自己的一份禮物。」這是專輯的核心概念，也是高敏感的自己33年來累積的人生體悟。孫盛希透露自己一直很喜歡電影《蝴蝶效應》，也深受輪迴、業障等概念的吸引，但當這些發生在自己身上時，會覺得人生真的既奇妙又深奧，甚至有些殘酷。「離開、得到、失去、遇見，然後再繼續前行，隨後是成就、努力、失望，很多東西聚集在一起，並在某一瞬間爆發了，Boomerang的概念便由此而生。」孫盛希曾表示，《Boomerang》是她人生中最長期的檢討，像是她有時候會小題大作、鑽牛角尖。以錄音為例，即使共同製作人覺得效果已經很好了，但她仍會堅持重聽所有音軌，「我做的東西，我知道哪些細節可以更好；或是某些我曾經唱過的部分，我要再聽一次確認。我會非常仔細地聽每一個音軌，然後剪到最好。」錄音往往持續12個小時，半夜兩三點結束也是常有的事。她正在學習放過自己，也放過工作夥伴，「我唱得不好、或者唱得再好，差不多就是這樣子！我已經抓出自己的平均水準，好與不好的差距其實不大，我也相信團隊，知道可以做到什麼。」這份自覺與自省，對完美主義的她來說並不容易，她有感而發，「這算是一種妥協嗎？我們不能太強迫彼此，不然過程會變得很不開心，甚至讓人和人的關係變質。」她剖析自己的個性，坦言自己很容易專注在「問題」上，在本來已經很好的地方挑剔，總在思考著如何才能做得更好，但長此以往，自己的身心健康受到影響，讓她決心改變，「沒有什麼比自己的健康更重要，這是我最大的領悟。」迴力鏢有時就像是潑出去的水，覆水難收。孫盛希坦言，現在感受到的苦楚，都是她曾經丟出去的迴力鏢，如今回到了她身上，「在不知不覺中，我丟出了好多迴力鏢。比如說，我沒有好好把握與家人相處的時間，最終對自己當初說過的話和做過的事感到有些後悔，可能再也無法挽回。」孫盛希的媽媽在她高二時癌症病逝，她過去受訪時分享，媽媽曾經問她：「這衣服好不好看？要不要買？」她不假思索地回答：「不用買啦！現在又不能穿出去。」就算媽媽同意說有道理，到後來才意識到這句話對生病的人來說有多傷人，而悔不當初。今年，她為自己設定了一個目標，就是帶爸爸出去旅行，但爸爸說自己不能走太久，她低頭惋惜地說：「我覺得很可惜，當我有時間、有能力帶家人出去玩，他卻累了，有點難過，同時也提醒自己，要多出去看看走走。」她剛從美國旅行歸來，去紐約和洛杉磯10天，途中，她得知一位朋友生病了，對方的聲音及身體狀況會慢慢退化，「聽到這個消息我嚇了一跳，發現自己好像沈浸在自己的世界和煩惱中，其實跳出來看，生命真的太可貴了。我是不是把重點放在錯的地方？」她談到，現在的人生目標是「平靜」，並解釋道：「平靜就是在發生事情時，我可以好好面對、理性解決，把握每一個當下。」她認為自己越來越接近這個目標，並享受著平靜無波的單身生活。但她也坦言，人生中仍然需要愛情，而名為愛情的迴力鏢，這次給她的體悟是，「下次希望遇到的是對的人，不想再浪費時間、心力，因為愛情對我來說真的佔了很大一部分。」「迴力鏢」的概念不僅體現在人生觀上，也影響了她對音樂的想法。金曲獎之後，她曾表示不會再做專輯。但談及此事時，她掩面害羞地說有一點後悔，「我不應該那麼篤定地說，但那就是當下的狀態吧！」她解釋道，專輯的確能完整呈現概念，對歌手來說很重要，但如今大家更多的是聽單曲，而專輯通常有10首歌，籌備許久的專輯推出之後，每首歌獲得的關注及聆聽度卻有差異，「啪」一下很快就過去了。例如，〈TMT〉和〈Bullet〉是《Boomerang》中聆聽頻率較少的歌曲，她不禁覺得可惜，「怎麼樣才能讓音樂作品不被浪費、更具焦點呢？好像單曲真的是個解方。」另一方面，孫盛希也感到有些疲憊，她出道十年已經推出了六張創作專輯，「有時候靈感會重疊。」她認為，若以「單曲」為單位，可以更快速地嘗試新東西，為下一首歌做好準備，「我想給自己更多自由的發揮空間，不受專輯形式的拘束。」儘管無法耍廢，當她驚覺半年沒有新作品問世時，就立刻決定在11月9日 《「I」 Can’t Be Left Alone》演唱會之前推出一首全新單曲。近期她也收到了戲劇邀約，渴望跳出音樂的世界，體驗不同角色的人生。孫盛希自2014年第二屆《華人星光大道》出道以來，十年過去，如今音樂人面臨的時代變化和挑戰也更為多元。對於給新世代音樂創作人的建議，孫盛希表示，別人勉強無用，只有當你真心喜歡並享受時，你才會去做；如果做不想做的事情，過程會很痛苦，「所以抓到平衡點很重要。如果你已經在這個行業中，就得顧及觀眾。但我認為，大家會感覺得出來你的自在和享受，那是最真誠、最真實的，是別人奪不走的。」孫盛希說，她似乎仍在感受過去各種迴力鏢的影響。「迴力鏢」仍在不停盤旋，但現階段的她已經準備好邁出下一步，扔出新的迴力鏢，享受當下，並期待下一次收穫的瞬間。