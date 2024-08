住酒店送麟洋簽名羽球！共10組　外加酒莊酒喝到飽、吃米其林早餐

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「奧羽麟洋」金牌住房專案可入住酒莊客房,包含房內Mini Bar與樓層的Super Bar免費供應,另外每日下午Wine O’clock還享有專屬酒莊美酒喝到飽。(圖/慕舍酒店提供)

▲慕舍酒店還特製出兩款「奧羽麟洋」專屬特調。(圖/慕舍酒店提供)

▲人氣早午餐店「M One Cafe」,以「mmm~ Let’s CHILL and Grill.」為核心,結合「Draft Land」,於信義區推出僅有三天的快閃餐車。(圖/記者葉盛耀攝)

▲餐車上販售M One Cafe熱銷的「天堂堡」與經典「薯絲餅」,做成方便手拿品味的設計。(圖/記者葉盛耀攝)

▲M One Cafe也與亞洲第一間汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」攜手,推出適合搭配三明治的「Silver Fizz」。(圖/記者葉盛耀攝)

HOTEL MVSA慕舍酒店即日起推出期間限定「奧羽麟洋」金牌住房專案,即日起至9月15日於官網限時開放搶訂,住房可享用「奧羽麟洋」專屬特調及米其林二星餐廳「渥達尼斯磨坊」西班牙經典早餐,還有機會把限量珍藏麟洋簽名球組一起帶回家!「奧羽麟洋」金牌住房專案平日入住酒莊客房,每晚8,388元起。另外超Chill的聯名,還有排隊早午餐名店「M One Cafe」,攜手亞洲第一間汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」,以餐車方式於信義區推出餐酒組合。「奧羽麟洋」金牌住房專案可入住酒莊客房,包含房內Mini Bar與樓層的Super Bar免費供應外,酒店與國際七大酒莊聯手合作,將住宿樓層以酒莊命名,每日下午Wine O’clock供應專屬酒莊美酒,可盡情與好友酩酒暢飲。再加碼送Lounge Vino酒吧-「奧羽麟洋」專屬特調及翌日米其林星級早餐。其中麟洋粉迷最驚喜的隱藏禮遇是專案期間入住旅客有機會獲得中華隊男雙羽球國手「王齊麟」和「李洋」親筆簽名羽球乙組帶回家。麟洋限量版親筆簽名羽球組將於9月15日活動結束後抽出10組獲獎名單再個別通知幸運得獎者,並於酒店官網、社群公告。此外,頂樓空中酒吧Lounge Vino,品飲精選世界級美酒和酒店獨創特調雞尾酒外,這次也因應奧運金牌「麟洋配」二連霸,獻上兩款「奧羽麟洋」專屬特調,選用在地特色食材結合創意發想調製而成,一杯定價450元起+10%,期間限定販售。飯店與「麟洋」合作,早午餐餐廳也與知名酒吧聯名。與橘色涮涮鍋同集團、承襲加州Chill & Fun基因的人氣早午餐店「M One Cafe」,今年將推出一系列節慶活動,首波以「」為核心,從美國發跡的Food Truck文化出發,訂製了功能性與視覺兼具的品牌餐車,今日起到8月18日,快閃僅有3天。餐車上將販售M One Cafe熱銷的「天堂堡」與經典「薯絲餅」,重新翻玩後,以蓬鬆柔軟的布里歐吐司,夾入美式濕式熟成牛肉做成的漢堡排,最成爽口三明治,並搭配酥脆炸薯絲佐理查辣醬,不用辛苦到M One Cafe本店排隊,在信義商圈街頭即可一嚐M One Cafe的加州美味。尤其此次更首度攜手亞洲第一間汲飲式雞尾酒吧(Cocktails On Tap)「Draft Land」,推出M One Cafe X Draft Land Xinyi聯名餐酒組合。Draft Land以琴酒為基底,加入蒔蘿和青檸,調配出口感微酸爽口的「Silver Fizz」,搭配三明治和薯絲,相當爽口又消暑。2024年8月16日-2024年8月18日8月16日(五) 18:30-00:008月17日(六) 15:00-00:008月18日(日) 15:00-00:00台北市信義區松高路19號1樓 (新光三越A4,Draft Land Xinyi旁)