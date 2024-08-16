林承飛炸裂雙響砲！強投勝騎士成苦主陷低潮　樂天桃猿5：2統一獅

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因受到下雨延賽影響，統一7-ELEVEn獅從今（16）日開始進行6連戰的第1戰，作客桃園交手樂天桃猿，雖然派出王牌洋投勝騎士，但在，而勝騎士則是連3場先發都沒能撐過6局，吞下2敗及1場無關勝負。比賽進行到4局上，統一攻佔上二、三壘，林安可趁著潘傑楷擊出的內野滾地球，跑回本壘奪下球隊第1分，隨後陳重廷敲出帶有1分打點的中外野落地安打，單局攻下2分。然而在4局下，樂天後續雖然沒有再攻下分數，但在肯特的持續壓制，以及牛棚投手王志煊、陳柏豪等人的聯手下，維持住3分差，最終就以5：2收下勝利。