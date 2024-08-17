屏東恆春驚悚命案！3煞埋伏刺殺債主棄屍　「搶孤冠軍」旗手被捕

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▲屏東縣恆春發生殺人棄屍案，57歲的周姓男子遭3嫌犯殺害，家屬悲慟質疑根本是預謀犯案。（圖／翻攝畫面）

近日，屏東縣恆春發生殺人棄屍案，57歲的周姓男子，於14日晚間開車出門之後失聯，妻子報案協尋，警方持續追查，於16日在滿州山區尋獲周男遺體，並逮捕47歲尤男、28歲尤男（姪子）、45歲宋男到案，雙方因為200萬元債務糾紛，周男慘遭3人殺害棄屍，其中，28歲的尤男，還是今年的恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，未料卻捲入殺人命案。對此，死者家屬質疑，3嫌根本是預謀犯案，盼司法能還給受害者公道。據了解，周男經營「娛樂城」，尤男等人積欠周男200萬元債務，14日晚間，雙方相約談判、協調還款事宜，未料周男卻遲遲未歸，周妻於15日報警處理。警方追查之後，發現周男的車子被遺棄在牡丹鄉屏199甲路段，車牌遭拔除車內疑似有血跡，隨即調閱周男聯絡資訊，鎖定涉嫌重大的尤男宋男等人，於16日拘提3嫌犯到案，並前往滿州鄉山區尋獲周男遺體。警方調查，3嫌當天佯裝談判還款，卻預先埋伏在路上，之後攔下周男座車，使用繩索綑綁周男後，持尖刀將其殺害。犯案後又故佈疑陣，將車子棄置在牡丹東源地區，又將屍體棄置山區。尤男及宋男積欠周男150萬、50萬元，28歲的姪子尤男陪同，協助殺害周男。而28歲的尤男，是當地豎孤棚冠軍攻旗手，24歲就拿下豎孤棚冠軍，但卻爆出與叔叔涉及殺人棄屍案，讓當地居民都很驚訝。