僅輸南韓！今夏日本人超愛來台　自由行住房預訂破萬

不只台灣人愛出國,海外旅客來台旅遊趨勢漸夯!全球領先的旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook七月在日本進行一項線上調查,針對近4000名熱愛旅遊的日本用戶進行「2024年夏季旅遊趨勢調查」,了解日本人最想去哪個地方避暑。調查發現,「台灣」在此次排行中名列第二,僅次南韓,日本旅客表示喜歡來台灣旅遊的主要原因為距離近,飛行時間只要3小時,就能到台灣享受道地美食,遊覽自然風景;加上台日友好、治安良好、鐵路交通發達,能夠安心輕鬆的沈浸在旅程中。排行第一的南韓,最吸引日本旅客的原因也是因為飛行距離近,加上Kpop娛樂文化影響;泰國、越南則分列三、四名,物廉價美加上豐富美食則是最大誘因。除了台灣的自身條件吸引大批來台旅客外,交通部觀光署的Taiwan the Lucky Land活動也是一大助攻;Klook與交通部觀光署合作的「Taiwan the Lucky Land」活動在日本、南韓和多個東南亞國家陸續上線,旅客只要點進專屬活動頁面,完成台灣相關問答就有機會獲得5000元飯店折價優惠,直接在Klook上預訂台灣飯店即可立即折抵,希望透過問答互動和抽獎優惠強化海外旅客來台旅遊的念頭與動機。Klook透露,「Taiwan the Lucky Land」活動從三月底上線不到五個月,旅客抽到優惠碼且實際下單的訂單數已經超過上萬筆,如果以平均訂單金額約為8000元台幣 計算, 等於5000元折扣至少滾出1.6倍的經濟效益在飯店住宿預訂,再加上體驗行程、交通等在地花費,推估效益至少為2-2.5倍。其中日韓旅客的訂單占比最高,日本是活動首批上線的海外市場,訂單持續穩健成長;南韓則是在暑假期間迎來爆發性的成長;其他東南亞市場雖然六月中活動才上線,已經看到相當亮眼表現,未來成長可期。Klook分享,海外旅客預訂住宿的城市仍以北高為主,台中和台南也持續獲得海外旅客青睞;鄰近台北車站和寧夏夜市的台北晶華酒店,在海外旅客心中本來就具有相當高的知名度和好感度,整體銷量和人氣在這次活動中也居高不下;位於台中火車站商圈的新驛旅店以及高雄六合夜市附近的喜迎旅店,也因為其平實的價格、優異的地理位置獲得許多海外旅客喜愛。