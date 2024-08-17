王齊麟遭轟負心漢！土銀記者會、大遊行疑有心事「表情10秒尬爆」

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▲王齊麟現身奧運英雄大遊行，受訪時回首奪金之路，坦言那時壓力真的很大，也表示在奧運的表現真的是超乎預期，希望未來能和新搭檔打出更多精彩比賽，回報球迷。（圖／記者黃建霖攝）

▲王齊麟出席土銀表揚大會，獲頒百萬元獎金，不過被提問負心漢的爆料，他表情似乎有些尷尬。（圖／記者顏真真攝）

羽球雙打國手王齊麟衛冕奧運金牌後，知名度更上一層樓，不過隨之而來的便是私生活被放大檢視，15日遭帳號為「負心漢」的網友於論壇、各大媒體版面爆料感情糾紛，王齊麟也被發現於近日的土銀表揚大會、奧運英雄大遊行等公開活動，看似表情尷尬、心神不寧，心情似乎多少受到影響。王齊麟從巴黎返台後，女友陳詩媛（十元）接機、小倆口頻繁秀恩愛、他疑似開車發IG限時動態等，遭部分網友撻伐，沒想到，接著又身陷「負心漢」疑雲，王齊麟15日現身記者會，接受老東家土地銀行表揚、發獎金，有Dcard、Threads的網友認為他眼神閃爍，心事重重，不如之前和李洋一起受訪時活潑。王齊麟昨天參加「台灣英雄 榮耀同行」大遊行，也有網友覺得他有些時候明顯面露尷尬感，「他真的這次事件都沒回應，昨天被採訪有被問到負心漢，鏡頭tag他將近10秒的尬爆」、「奧運英雄，他的臉色就很尷尬」，「感覺還是要李洋在身邊比較活潑！」前天，王齊麟出席土地銀行表揚大會，有記者提問：「因為齊麟現在是整個爆紅起來，那人紅是非多，網路上有許多的流言蜚語，那海巡王齊麟是否有看到這些相關的批評，好像還有人說你是負心漢，有看到這樣的批評嗎？」王齊麟聽完問題後，轉頭朝主持人的方向看，沒有答覆，而主持人立刻出面救援，「這邊還是希望大家針對我們土銀的傑出人員、相關在巴黎奧運上面的優秀表現，未來賽事、個人選手生涯規劃來提問，謝謝。」針對王齊麟被指是負心漢，經紀人吳宜倫強調「絕對沒有這件事」，也發文感嘆「贏得比賽的那刻，舉國歡騰，他們成了大家口中的台灣英雄、台灣之光、台灣的驕傲，回到台灣後，大家不再關心他們的努力，而是開始好奇他們的私生活或場下的一舉一動」，還寫下：「每次接到記者問一些莫名其妙的問題，都很想直接回，人家的私生活是關你屁事喔！」並附上翻白眼的表情符號。