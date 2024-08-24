獨家／《原子少年2》BU差一步進YG、JYP！洪暐被迫分手解鎖1技能

《原子少年2》在今（24）日全台首播，這次共有54名小鮮肉一起競爭出道C位，《NOWnews今日新聞》獨家專訪「天狼星」2位成員洪暐、BU，其中BU年僅15歲就參加過大小比賽，也曾到韓國經紀公司YG、JYP參加徵選，不過因為當時年紀還小，個子比較嬌小，不幸錯失入選機會，因此這次不願意再錯過《原子2》，希望可以力拚出道。洪暐和韓國也很有淵源，不僅因為和韓國女孩的一段情，因此啟發創作才華，也曾到韓國專攻戲劇，夢想成為全方位藝人。
受FEniX家齊、韓星啟蒙 BU決定參戰《原子少年2》
天狼星是「夜空中最亮的一顆恆星」，被分配到天狼星的洪暐、BU同樣是閃耀又不可忽視的新星。年僅15歲、剛從國中畢業的BU，從小的舞蹈天分就相當突出，參加過多項比賽，包括高雄稅務有嘻哈饒舌最瞎趴創意舞蹈募集活動、台北市政府教育局街舞小學校排舞組等都拿到第一名，至今舞齡已經8年。他透露自己從小就有明星夢，一開始學跳舞都是跳K-POP，看到GD、防彈少年團BTS很紅，在舞台上也很有魅力，因此就想向他們學習，第一支舞學的是Seventeen的〈VERY NICE〉。
BU顏值才華兼具受歡迎 卻曾因身高無緣YG、JYP
BU也說，其實來《原子2》之前，曾參加過韓國經紀公司YG、JYP的徵選，那時候唱歌和跳舞都有受到稱讚，不過因為頻繁參加試鏡時才就讀國二，那時候還沒有完全發育，因身高只有140幾公分而落選，他一度覺得很可惜。在那之後他狂吃鈣片、喝牛奶、豆漿，還會跳繩、游泳，杜絕會影響身高的食物，且因為現在還有嬰兒肥，他也很忌口，平常大多都是吃沙拉跟肉，對自己非常嚴格。BU之所以會想來參加節目，主要是因為在舞蹈教室認識參加《原子少年1》出道的FEniX家齊，後來看到對方在節目上精彩表現，所以也想來嘗試。
BU透露，因為國小的學習環境都是以英文為主，很少學中文，所以中文程度比一般小孩落後很多，加上因為還要忙著實現夢想，之前練習時常會卡到學校的時間，加上體力問題，有時候進度無法跟上，所以他現在畢業之後有特別去補習，想辦法跟上大家，但他忍不住哀號，「還是覺得國文很難學！」而外型亮眼的他透露，在學校很受歡迎，曾有同學姐姐來向他隔空表白，他笑說如果現在有人寫情書給他，會讓他覺得很真誠。不過他從跳街舞到現在接觸演藝圈，成長了許多，認為現在認識一個朋友到挑選理想型對象，都需要謹慎。
無力排解比賽高壓 洪暐自曝：已經哭2次了
洪暐在團隊當中能歌會演又擅長創作，他透露目標是成為全方位藝人，目前錄影的狀況都很好，但他自認舞蹈還跟不上大家，「大家練舞練得真的很高水準，我不可能一天、一天禮拜就練得像他們好幾年這樣，所以我就真的要多花半夜練舞的時間去補足舞蹈能力區塊」，還笑說如果自己有舞蹈問題，BU就會教他。不過平常他沒什麼調解壓力的方法，演戲時前輩和老師都說「男兒有淚不輕彈是錯的，有情緒就哭出來，對演戲有幫助」，加上他本來就很感性，因此光看到團員練習很辛苦就可能哭出來，至今已經大哭2次了。
洪暐表示，自己從小就喜歡表演，大學時就讀表演藝術系，也有到韓國當交換學生專攻戲劇，至今已演過不少知名作品，包括《誰是被害者2》、《無罪推定》等，雖然有戲劇演出經驗，但因為不想讓自己後悔，所以參加《原子2》挑戰成為全方位藝人。而他從小也是聽周杰倫的音樂長大，人生第一張專輯就是《11月的蕭邦》，加上很喜歡周湯豪，因此夢想可以和他們一樣能演能創作能跳舞。
被迫和女友分手 洪暐走上創作之路
洪暐透露，自己從大學時期開始寫歌，覺得創作就是源自於生活的靈感，家人或以前戀愛的情傷，都會給他很多養分，就會想把故事寫進歌裡面。他也說，人生第一首創作歌曲就是寫給當時分手的韓國女友，大概4年多前，因為當時女方來台灣念書，但畢業後必須回國加上疫情緣故，2人被迫分開，因此讓他走上創作這條路。而他之後也很想嘗試Hip Hop或R&B等各種曲風，每次和製作老師一起做音樂都會有很多想法，在老師身上學到很多，這也是他參加節目最快樂的事情之一。
最後洪暐感謝粉絲一路上的支持，每次看到歌迷、收到禮物，或是看到IG上的訊息，都覺得特別感謝，雖然因為他們的訊息量很多，沒辦法一一回覆，「但我們其實都有收到這些祝福，我覺得這些祝福對我們來說就是追夢這條路的答案」；BU也同樣感謝粉絲支持，「你們的支持就是我的動力，希望你們陪我走上成功的道路！」
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起
每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
每週六 晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起
每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起
每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架
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天狼星是「夜空中最亮的一顆恆星」，被分配到天狼星的洪暐、BU同樣是閃耀又不可忽視的新星。年僅15歲、剛從國中畢業的BU，從小的舞蹈天分就相當突出，參加過多項比賽，包括高雄稅務有嘻哈饒舌最瞎趴創意舞蹈募集活動、台北市政府教育局街舞小學校排舞組等都拿到第一名，至今舞齡已經8年。他透露自己從小就有明星夢，一開始學跳舞都是跳K-POP，看到GD、防彈少年團BTS很紅，在舞台上也很有魅力，因此就想向他們學習，第一支舞學的是Seventeen的〈VERY NICE〉。
BU顏值才華兼具受歡迎 卻曾因身高無緣YG、JYP
BU也說，其實來《原子2》之前，曾參加過韓國經紀公司YG、JYP的徵選，那時候唱歌和跳舞都有受到稱讚，不過因為頻繁參加試鏡時才就讀國二，那時候還沒有完全發育，因身高只有140幾公分而落選，他一度覺得很可惜。在那之後他狂吃鈣片、喝牛奶、豆漿，還會跳繩、游泳，杜絕會影響身高的食物，且因為現在還有嬰兒肥，他也很忌口，平常大多都是吃沙拉跟肉，對自己非常嚴格。BU之所以會想來參加節目，主要是因為在舞蹈教室認識參加《原子少年1》出道的FEniX家齊，後來看到對方在節目上精彩表現，所以也想來嘗試。
BU透露，因為國小的學習環境都是以英文為主，很少學中文，所以中文程度比一般小孩落後很多，加上因為還要忙著實現夢想，之前練習時常會卡到學校的時間，加上體力問題，有時候進度無法跟上，所以他現在畢業之後有特別去補習，想辦法跟上大家，但他忍不住哀號，「還是覺得國文很難學！」而外型亮眼的他透露，在學校很受歡迎，曾有同學姐姐來向他隔空表白，他笑說如果現在有人寫情書給他，會讓他覺得很真誠。不過他從跳街舞到現在接觸演藝圈，成長了許多，認為現在認識一個朋友到挑選理想型對象，都需要謹慎。
無力排解比賽高壓 洪暐自曝：已經哭2次了
洪暐在團隊當中能歌會演又擅長創作，他透露目標是成為全方位藝人，目前錄影的狀況都很好，但他自認舞蹈還跟不上大家，「大家練舞練得真的很高水準，我不可能一天、一天禮拜就練得像他們好幾年這樣，所以我就真的要多花半夜練舞的時間去補足舞蹈能力區塊」，還笑說如果自己有舞蹈問題，BU就會教他。不過平常他沒什麼調解壓力的方法，演戲時前輩和老師都說「男兒有淚不輕彈是錯的，有情緒就哭出來，對演戲有幫助」，加上他本來就很感性，因此光看到團員練習很辛苦就可能哭出來，至今已經大哭2次了。
洪暐表示，自己從小就喜歡表演，大學時就讀表演藝術系，也有到韓國當交換學生專攻戲劇，至今已演過不少知名作品，包括《誰是被害者2》、《無罪推定》等，雖然有戲劇演出經驗，但因為不想讓自己後悔，所以參加《原子2》挑戰成為全方位藝人。而他從小也是聽周杰倫的音樂長大，人生第一張專輯就是《11月的蕭邦》，加上很喜歡周湯豪，因此夢想可以和他們一樣能演能創作能跳舞。
被迫和女友分手 洪暐走上創作之路
洪暐透露，自己從大學時期開始寫歌，覺得創作就是源自於生活的靈感，家人或以前戀愛的情傷，都會給他很多養分，就會想把故事寫進歌裡面。他也說，人生第一首創作歌曲就是寫給當時分手的韓國女友，大概4年多前，因為當時女方來台灣念書，但畢業後必須回國加上疫情緣故，2人被迫分開，因此讓他走上創作這條路。而他之後也很想嘗試Hip Hop或R&B等各種曲風，每次和製作老師一起做音樂都會有很多想法，在老師身上學到很多，這也是他參加節目最快樂的事情之一。
最後洪暐感謝粉絲一路上的支持，每次看到歌迷、收到禮物，或是看到IG上的訊息，都覺得特別感謝，雖然因為他們的訊息量很多，沒辦法一一回覆，「但我們其實都有收到這些祝福，我覺得這些祝福對我們來說就是追夢這條路的答案」；BU也同樣感謝粉絲支持，「你們的支持就是我的動力，希望你們陪我走上成功的道路！」
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《原子少年2》播出資訊
8/24起
每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
每週六 晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起
每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起
每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架