屏東米其林環保便當大賽　大仁科大登場

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▲周春米親自下廚，利用屏東當季、在地食材製作出彩蔬三層肉環保便當。（圖／屏東縣府提供）

▲第一名環保便當主題為「炙燒雞胸迷迭香-這次來蒸的」，得獎者是盧美秀（左）、張蘇滿（中）。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府環保局為推廣惜食觀念與環境教育，今（17）日於大仁科技大學舉辦「米其林環保便當競賽」。本次活動共邀請15組入選決賽參賽者，這些參賽者展示了精湛廚藝與巧思，角逐佳績。縣長周春米表示，隨著外食族的增加及外送便當的興起，紙餐盒等資源垃圾成為一大問題，而許多家庭也面臨廚餘處理的壓力。此次舉辦「米其林環保便當競賽」，除了展示參賽者的創意與廚藝，最重要的是傳遞環保與惜食的理念，激發民眾關注環保與愛護地球的意識，並鼓勵在日常生活中實踐這些理念，也希望此次活動能將「生態、環保、永續」的理念傳遞給更多人。環保局指出，便當已成為現代重要的飲食文化，透過這次比賽，希望將「便當」與環保創意結合，激發民間無限的創意能量，發想出各種兼具美味與環保的料理方式，供民眾參考。大家可以把握「食當季、吃在地、零廚餘」的三大原則，並發揮創意，製作出符合自己口味的環保便當。此外，縣府鼓勵民眾自備「循環餐盒」，重複使用，這不僅環保，還能兼顧美觀與衛生。此次比賽經由專家評審，獲選的前三名環保便當主題及得獎者分別為：第一名「炙燒雞胸迷迭香-這次來蒸的」，得獎者為盧美秀、張蘇滿；第二名「蔥香活力豬」，得獎者為彭春梅、吳秉宸；第三名「肉多多營養套餐」，得獎者為葉思怡、黃靖雯。