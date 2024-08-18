新北三重車禍！賓士碰撞休旅車、波及4機車　多人受傷年紀最小5歲

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▲17日下午，新北三重新北大道一段、中華路口，發生車禍事故，賓士車與一台白色休旅車發生碰撞，事故釀多人受傷。（圖／翻攝畫面）

本月17日下午，新北市三重區新北大道一段、中華路口，發生一起車禍事故，當時69歲的尤姓男子駕駛賓士車，載著林姓女乘客，沿新北大道左轉中華路時，與一台白色休旅車發生碰撞，因撞擊力道巨大，甚至波及旁邊停等紅燈的機車騎士，事故釀多人受傷，年紀最小的是一名5歲女童，詳細車禍原因還待釐清。據了解，當時尤男駕駛黑色賓士車，沿新北大道左轉中華路時，與直行的38歲陳姓男子、駕駛的白色休旅車發生碰撞，因2車碰撞一度波及旁邊停等紅燈的機車，包括4名機車騎士及乘客，分別為45歲的陳姓男子、26歲的阮姓女子、47歲的施姓男子、5歲施姓女童。尤男胸部挫傷、林姓女乘客四肢擦挫傷；休旅車陳姓駕駛及楊姓女乘客均擦挫傷，被送往醫院救治，所幸無生命危險。警方指出，詳細肇事原因仍在進一步釐清中，將針對該路口加強執法，並呼籲用路人行經交叉路口時務必減速慢行，注意周邊車流，確保行車安全。