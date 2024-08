川粉失望！川普強硬對中國　搖頭娃娃拆開才發現全是「MIC」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲自川普於2015年踏入政壇以來,他的搖頭娃娃的銷量遠超其他政治人物。(圖/美聯社/達志影像)

美國總統大選即將在11月登場,兩黨候選人川普及賀錦麗互相較勁之餘,周邊商品也賣得火熱。近來美國搖頭娃娃名人堂和博物館及廠商近日推出「川普遇刺未遂版」搖頭娃娃,掀起熱議。不過有人發現,儘管川普對中態度強硬,更曾喊話要進一步課中國關稅,但搖頭娃娃卻是「made in China」,讓不少以為是「美國製造」的川粉大感失望,甚至覺得被「背刺」了。根據香港《南華早報》報導,川普7月13日前往賓州進行造勢活動時遇刺,右耳因此受傷。川普在被隨扈保護離場之前,向群眾振臂高呼「戰鬥!戰鬥!戰鬥!」讓不少川粉為之瘋狂。在事發後10天,搖頭娃娃名人堂和博物館便推出了兩款以這件事為原型的川普搖頭娃娃,一款是川普耳朵流血、振臂疾呼的模樣,另外一款則是耳朵上纏著白色繃帶的樣子,每個售價30美元(約台幣965元),預計將在12月開始發貨。搖頭娃娃名人堂和博物館聯合創始人兼CEO斯克拉爾(Phil Sklar)表示,川普支持者對這款娃娃的需求如潮水般湧來,,自7月24日宣布預售以來,已經有1000多個訂單,並稱其「肯定會成為歷史上最具代表性的時刻之一」。斯克拉爾表示,自川普於2015年踏入政壇以來,他的搖頭娃娃一直居於「銷售冠軍」,遠遠超過其他其他總統或總統候選人。在過去六個月中,搖頭娃娃名人堂和博物館一共售出了約2000個川普搖頭娃娃,而美國副總統、民主黨候選人賀錦麗和拜登的搖頭娃娃則分別售出了約250個和100個。報導指出,由於搖頭娃娃屬於大量生產的商品,這是中國製造也「不足為奇」,儘管「中國製造(made in China)」的標籤在美國政治話語中受到污名化,但通常不足以趕走消費者。斯克拉爾坦言,目前所有搖頭娃娃都是在中國製造的,公司與中國廈門幾間不同工廠合作,「至少在過去30、40年裡,中國生產一直比較經濟實惠。」但川普搖頭娃娃的受歡迎程度也意味著,如果川普加大對中國課徵60%或更高的關稅,川普的粉絲可能就得蒙受損失。斯克拉爾表示,這肯定會導致價格上漲。美國搖頭娃娃廠商Royal Bobbles也在刺殺事件之後,推出了握拳姿勢的川普搖頭娃娃,。該公司代表羅亞爾(Warren Royal)表示,隨著競選季節開始,銷售也大幅增長,川普已經成為今年最受歡迎的搖頭娃娃。不過羅亞爾也坦言,娃娃也全部是在中國生產的,只有設計是在美國進行,但生產製造同樣也在中國,「中國勞動成本比起這裡要好得多,知道如何製造此類產品的技術人員在中國也比較多,在這裡(美國)生產並不符合成本效益。」羅亞爾表示,無論是通貨膨脹還是疫情,亦或是關稅等因素導致價格上漲,最終一定都會由消費者買單。另外還有幾個專門銷售川普搖頭娃娃的網站,雖然大多數都有明確標明是有中國進口的,但部分川普粉絲網站卻對生產地絕口不提,有川粉購入後,拆開才發現是「made in China」。