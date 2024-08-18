新竹又傳虐童案！才藝班主任拖拉男童、丟騎樓重摔　家長氣炸報警

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▲新竹市某兒童才藝班，遭家長控訴虐童，詢問得知竟是被班主任不當對待，整個人被拖到教室外，直接甩到騎樓。（圖／翻攝畫面）

新竹又驚傳虐童案！新竹市東區某兒童才藝班，遭家長控訴送孩子參加暑期夏令營，未料返家後發現孩子渾身是傷，詢問得知竟是被班主任不當對待，整個人被拖到教室外，直接甩到騎樓，之後又重推男童，導致男童摔飛後腦著地，讓家長氣得報警處理。新竹市府教育處介入調查發現，該才藝班根本未立案，隨即祭出懲處開罰5萬元，並持續釐清虐童情況。據了解，新竹市府教育處16日接獲民代通報，指才藝班出現虐童狀況，隨即派員前往稽查，發現該才藝班未合法立案，依法先裁處5萬元罰鍰。家長控訴，送孩子參加暑期夏令營，返家發現他身上有多處瘀青，經調閱監視器發現，該班主任直接把男童從教室內拖到室外騎樓，之後又重推一把，釀男童頭部受傷。家長氣得詢問才藝班，對方卻表示，男童與同學嬉戲發生糾紛，不聽老師制止等，讓男童家長氣得帶孩子去驗傷並提告。據了解，該家才藝班成立4年，卻爆出虐童事件，新竹市府教育處指出，將持續釐清責任，如情節嚴重，將對業者裁處25萬元罰鍰，同時限期改善向市府申請立案，若在立案前仍持續開班授課，將持續開罰。