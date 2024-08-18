中元節必勝客、漢堡王買1送1！肯德基炸雞蛋撻桶388元　6速食優惠

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▲漢堡王澎湃嗨吃優惠券10款「買一送一」！套餐下殺99元。（圖／漢堡王提供）

▲中元節澎湃炸雞蛋撻桶388元！免費送蛋撻。（圖／翻攝自肯德基FB）

▲達美樂「三牲四喜披薩」加大16吋巨無霸回歸。（圖／翻攝自達美樂FB）

▲摩斯漢堡5組奪牌優惠吃到8月底，最便宜69元「黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶」。（圖／摩斯漢堡提供）

中元節8月18日開吃6大速食「買一送一」優惠爽吃必勝客、漢堡王，肯德基炸雞＋蛋撻澎湃桶餐下殺388元，買麥當勞套餐「免費送吉事漢堡」，達美樂「三牲四喜披薩」回歸加大16吋巨無霸尺寸開吃，摩斯漢堡午茶特價69元一次整理告訴你。必勝客ME BOX獨饗盒天天買一送一限時優惠，單點209元紙包飯，松露牛肝菌干貝、粉紅海鮮起司、西班牙海鮮3種口味任選，免費再送89元個人披薩，有夏威夷、美式臘腸、羅勒青蔬、照燒雞、四小福口味可以挑本週末必勝客再享限時外帶單點「13吋大披薩半價」優惠，大推19款口味都能便宜開吃，包括法式卡菲海陸披薩、松露海鮮珍珠起司披薩、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、還有雙拼披薩-熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮都在優惠陣容。漢堡王即日起至9月30日推出最新「澎湃嗨吃優惠券」，大推10款「買一送一」49元起，爽吃雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條和可樂與多款飲料，西部小華堡、經典脆雞堡等個人套餐下殺99元，銅板下午茶最便宜69元起、漢堡點心「1+1」69元自由選配超過28種好康組合，幫大家現省2114元，從8月中元節吃到9月開學。麥當勞APP全球版本週最新優惠券，即日起至8月18日，單點「冰蜂蜜紅茶」特價46元、「雙層牛肉吉事堡＋中可」特價93元、單點「蜂蜜奶茶(冰/熱)」特價56元、「麥香雞＋小杯玉米湯」9折優惠，買超值全餐還能「免費送吉事漢堡」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。肯德基迎接中元節，端出整桶澎湃好料來拜拜，2款下殺59折、必BUY超值桶餐優惠代碼快收下，開吃「咔啦脆雞 x 6＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價388元（原價657元）、現省269元；則有「雞情熱辣煙燻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價399元（原價675元），一次省下276元！肯德基蛋撻還有加碼優惠，即日起至8月26日，買一盒原味蛋撻贈送一顆「宇治抹茶白玉蛋撻」優惠，全台限量15000份，每人每次限購買乙次，以餐廳實際供應量為主，售完為止。達美樂中元普渡「三牲四喜披薩」好評回歸，尺寸加大成16吋巨無霸，雞豬魚一次拜足好料再增量，平安普渡大套餐期間限定只要599元、澎湃普渡巨套餐期間限定只要799元；活動期間，外盒還會貼上趣味符咒來加持，伍拜伍保庇。摩斯漢堡狂賀台灣選手奪牌連連，榮耀時刻即日起至8月31日，祭出「黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶」優惠價69元、「榛果風味奶茶」享2杯優惠價99元；即日起至8月31日，「摩斯為你應援」套餐爽吃「摩斯漢堡＋大杯冰紅茶」優惠價89元、「勝利屬魚你」開吃「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價79元、而「蒟杯歡慶」則可任選葡萄氣泡飲或葡萄蒟蒻冰茶2杯優惠價89元。