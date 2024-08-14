肯德基買一送一！中元節「6炸雞＋4蛋撻」388元　頂呱呱薯條半價

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奧運金牌優惠最後1天！肯德基特別加碼的「鱈魚圈圈買一送一」59元優惠到今天，速食控把握時間開吃；即日起至8月26日，買一盒原味蛋撻贈送一顆「宇治抹茶白玉蛋撻」優惠，全台限量15000份，每人每次限購買乙次，以餐廳實際供應量為主，售完為止。
迎接中元節，肯德基還端出整桶好料來拜拜，2款下殺59折、必BUY超值桶餐優惠代碼被挖出，「40615」開吃「咔啦脆雞 x 6＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價388元（原價657元）、現省269元；「40612」則有「雞情熱辣煙燻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 4」特價399元（原價675元），一次省下276元！
即日起開放預購，8月16日至8月18日正式販售，使用預訂快取、還能減少現場排隊時間；本週末8月17日至8月18日呼應中元普渡，2大優惠桶餐、經典A餐、歡聚B餐、原味蛋撻禮盒，指定餐廳門市還提早9點開始販售。
📌頂呱呱「地瓜薯條買一送一」
頂呱呱今8月14日週三會員日，祭出美味「地瓜薯條買一送一」半價優惠，保有粗厚度的地瓜薯條，炸得外表金黃酥脆、一咬內餡散發地瓜自然甜香，只要免費加入會員就能領取優惠券，全台頂呱呱門市（除桃園機場店）開吃「地瓜薯條買一送一」特價60元（原價120元），換算下來一包只要30元銅板價。