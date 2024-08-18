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當9天車手遭重判9年！台中男嚇壞提抗告、哀號：跟殺人販毒一樣重

記者林盈君／綜合報導

▲台中李姓男子加入詐騙集團當車手，9天之內盜領逾300萬元，台中地院一審判處9年，李男急忙提出抗告，台中高分院二審改判4年10個月。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台中李姓男子加入詐騙集團當車手，9天之內盜領逾300萬元，台中地院一審判處9年，李男急忙提出抗告，台中高分院二審改判4年10個月。（示意圖／翻攝pixabay）
2022年間，台中一名就讀高二的李姓男子，加入詐騙集團當車手，9天之內盜領逾300萬元，台中地院一審判處9年，李男得知急忙提出抗告，主張自己只是基層車手，卻被重判9年徒刑，相當於殺人、販毒量刑，台中高分院二審改判4年10個月。

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判決指出，李男於2022年4月間，當詐騙集團車手，9天內盜領逾300萬元，共有成51人受害。台中地院一審，以51次加重詐欺犯行論處，每案各判1年1月至1年6月不等，宣告刑達62年2月，犯罪酬勞5萬多元宣告沒收。

李男入獄執行後，台中地檢署向台中地院聲請宣告執行9年，台中地院發文請李男陳述意見，但李男未發表意見，法官便直接採納檢方建議，裁定判處9年徒刑。李男得知後提出抗告，主張自己只是低層車手，僅拿到5萬多元不法報酬，卻被依相當於殺人或販毒的刑期判刑，有失公平正，台中高分院二審撤銷，改裁定4年10月，全案可上訴。

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