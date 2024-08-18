百果山探索樂園9月1日停業！眾集氣回歸　業者聲明：還在研議中

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▲百果山探索樂園當年斥資6000萬元，打造出8000坪的恐龍樂園，園區遍佈大型擬真恐龍。（圖／翻攝自Klook）

▲業者考量因租約將到期、加上設施老舊，才緊急決定最後至8月31日，但雙方目前還在研議後續承租合約。（圖／翻攝自Klook）

位在彰化的百果山探索樂園，有台版「侏儸紀公園」的美稱，園方在2016年斥資6000萬元，打造了8000坪的恐龍樂園，集結40隻會動、會叫的大型仿真恐龍，成為當地知名觀光景點，彰化縣的「百果山探索樂園」，可說是全台首個恐龍主題樂園，2016年斥資6000萬元，打造出8000坪的恐龍樂園，園區以擬真恐龍聞名，多達40隻會動會叫的大型仿真恐龍遍佈園區，並設置恐龍溜滑梯、恐龍襲擊巴士等娛樂設施，是高人氣的親子共遊勝地，不過業者公告9月1日起停業，最後營業日是今年8月31日，讓各界相當不捨，哀號聲此起彼落，感嘆又一「時代眼淚」。百果山探索樂園今（18）日做出最新聲明，說明暫停營業並非倒閉無法經營，而是約期將至，百果山探索樂園提到，若是民眾手邊還有未用門票，在線上平台購買的話，皆可於線上平台進行退費申請。而園方之前曾舉行門票抽獎，原先可使用至今年底，這部份則能直接私訊園區官方粉專，將有其他處理方式。