樂天桃猿今宣布註銷左投霸威斯！831洋將大限前做出選擇

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▲霸威斯第二次被樂天球團解僱，完成日本、台灣都被同一球團解職的紀錄。（樂天提供）

霸威斯再見！樂天桃猿今（18）日宣布註銷左投霸威斯，球團並感謝其貢獻。昨日樂天球團宣布簽下左投威斯佛，目前陣中洋將還有威能帝、魔神樂以及肯特。霸威斯過去在富邦叫做邦威，過去擁有多年美國職棒經驗，於2020、2021年效力悍將，兩個賽季共出賽19場，其中18場為先發登板，取得7勝5敗、防禦率2.76。但霸威斯2021年因要打奧運提出提前解約，並因家人機票問題於社群網站上抱怨球團。在2022年重返大聯盟，陸續效力洋基、，去年則在日本職棒樂天金鷲隊打拚。