樂天桃猿今宣布註銷左投霸威斯！831洋將大限前做出選擇

霸威斯再見！樂天桃猿今（18）日宣布註銷左投霸威斯，球團並感謝其貢獻。霸威斯於今年加入樂天桃猿，總計出賽15場皆為先發登板，戰績9勝4敗，防禦率為4.14，每局被上壘率1.62；經過球團與教練團討論以後，決定於今日將他註銷。樂天桃猿新洋投威斯佛報到後，洋投目前有5人報到。
威斯佛身材魁武 霸威斯壓制力不足
昨日樂天球團宣布簽下左投威斯佛，目前陣中洋將還有威能帝、魔神樂以及肯特。其中，魔神樂目前防禦率1.96，在聯盟排行榜上僅次於獅隊古林睿煬，威能帝防禦率則是2.90，新洋投肯特目前2場出賽皆為優質先發，球團最後選擇註銷4人當中防禦率相對最高的霸威斯。
霸威斯過去在富邦叫做邦威，過去擁有多年美國職棒經驗，於2020、2021年效力悍將，兩個賽季共出賽19場，其中18場為先發登板，取得7勝5敗、防禦率2.76。
但霸威斯2021年因要打奧運提出提前解約，並因家人機票問題於社群網站上抱怨球團。在2022年重返大聯盟，陸續效力洋基、海盜，去年則在日本職棒樂天金鷲隊打拚。
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昨日樂天球團宣布簽下左投威斯佛，目前陣中洋將還有威能帝、魔神樂以及肯特。其中，魔神樂目前防禦率1.96，在聯盟排行榜上僅次於獅隊古林睿煬，威能帝防禦率則是2.90，新洋投肯特目前2場出賽皆為優質先發，球團最後選擇註銷4人當中防禦率相對最高的霸威斯。
霸威斯過去在富邦叫做邦威，過去擁有多年美國職棒經驗，於2020、2021年效力悍將，兩個賽季共出賽19場，其中18場為先發登板，取得7勝5敗、防禦率2.76。
但霸威斯2021年因要打奧運提出提前解約，並因家人機票問題於社群網站上抱怨球團。在2022年重返大聯盟，陸續效力洋基、海盜，去年則在日本職棒樂天金鷲隊打拚。