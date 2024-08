影／好尷尬！前英國首相演講遇「生菜梗圖」挖苦　她看一眼就走人

我是廣告 請繼續往下閱讀

英國前首相特拉斯(Liz Truss)本週出席英國貝克爾斯(Beccles)一場演講時,一道畫著生菜並寫著「是我毀了經濟」的挖苦橫幅突然自其頭頂緩緩降下,現場觀眾更接連爆出大笑,而當特拉斯回頭看到標語並了解發生什麼事後,她則拋下一句「這並不好笑」便收拾隨身物品並摘下麥克風直接離席。這名執政僅49天就被迫下台的首相是英國在位時間最短的首相,她在2022年9月接任首相,但因為激進的減稅方案與財政收支計畫,不僅導致英鎊重貶至40年新低,特拉斯政府更迅速瓦解、淪為媒體笑柄,諷刺她的任期保鮮度比起一顆生菜萵苣還差。在週二(13)一場位於貝克爾斯的新書演講上,正當特拉斯與主持人談及她對川普的支持和分析刺激美國選民的因素時,一道由英國政治運動團體「驢子領導」(Led By Donkeys)設置的惡搞橫幅緩緩從兩人背後的舞台降下,上頭畫的是一顆有兩雙假眼的生菜萵苣,標語則寫上「是我毀了經濟(I Crashed the Economy)」。特拉斯和主持人最開始並未發現背後出現這道標語,直到有名男子上台提醒後,特拉斯才轉頭看向這道標語,接著說了聲「這並不好笑(That’s not funny)」後隨即收拾手邊物品直接離席,現場則在她離開時響起零星鼓掌聲。隔天特拉斯則透過社群媒體X平台發文表示,「昨晚發生的事一點也不好笑」,並稱這是極左派活動人士干擾了現場活動安全,藉此恐嚇人民和箝制言論自由,自己一點也不認同這種做法,還反問「如果是極右派團體做出這種事,我們會做出相同反應嗎?」英國前首相特拉斯被挖苦為生菜源自「經濟學人」(The Economist)當時評論諷刺,特拉斯當唐寧街主人的時間恐怕「約略是一顆生菜的保鮮期」,英媒「每日星報」(The Daily Star)更直接直播將特拉斯照片和戴上金色假髮的生菜萵苣擺在一塊,比較看誰能「撐下去」,而最終果然是特拉斯在生菜萵苣徹底發黃腐敗前就先辭職下台。