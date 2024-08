堪察加震後火山噴發　俄科學家警告規模近9.0潛在強震

我是廣告 請繼續往下閱讀

(中央社彼得羅巴甫洛夫斯克18日綜合外電報導)俄羅斯最活躍火山之一、位在其遠東地區堪察加半島的舍維留奇火山今天噴發,噴出的煙灰直衝5公里高天際,當局一度對航空交通發布「紅色警報」。美聯社報導,俄羅斯科學院(Russian Academy of Sciences)的火山學家指出,堪察加半島( Kamchatka Peninsula)東部外海今天凌晨發生規模7.0地震後不久,舍維留奇火山(Shiveluch volcano)隨即開始噴發。他們警告,還有可能發生另一起規模更大地震。俄羅斯科學家警告,規模7.0地震可能是堪察加半島東南部發生更強烈地震的前兆。俄羅斯科學院火山暨地震研究所(Institute of Volcanology and Seismology)表示,「24小時內」有規模接近9.0的第2起潛在強震發生的可能。火山暨地震研究所發布影像顯示,火山灰雲籠罩舍維留奇火山上空,並且往這座火山東方和東南方延伸490公里遠。俄羅斯科學院表示,千島群島(Kurile Islands)上的埃別科火山(Ebeko volcano)也噴發2.5公里高的火山灰,但沒有明確指出兩座火山噴發是否由強震觸發。堪察加火山噴發應急小組(Kamchatka Volcanic Eruption Response Team)一度短暫地針對飛航這個地區的所有航空器發布火山灰雲「紅色警報」(code red)。官方塔斯社(TASS)報導,無商業航班受到影響,也沒有航空基礎設施受損。(譯者:何宏儒)1130819