台中2女當街火爆開打！拉扯一路衝進老雪花齋　扭打互撕店員傻眼

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▲18日晚間，台中市豐原區有2名越南籍女子當街互毆，彼此拉扯追打、一路衝進百年老店「老雪花齋」。（圖／翻攝畫面）

18日晚間，台中市豐原區有2名越南籍女子當街互毆，彼此拉扯追打、一路衝進百年老店「老雪花齋」，警方獲報後趕抵，隨即將2女拉開，經初步調查，2女疑似先前有口角，雙方積怨已深，竟一言不合當街開打，警方訊後依傷害罪及違反社維法送辦，並通報勞政機關及通知雇主善盡管理責任。據了解，昨天晚間，2名越南籍女子爆發肢體衝突，其中1女孩手持棍棒，雙方一路拉扯、追打進百年老店「老雪花齋」，之後2人更是在地上扭打成一團，「老雪花齋」店員見狀急忙報警處理。警方獲報後趕抵，經詢問了解，2女之前曾發生口角糾紛，未料18日晚間，雙方一言不合開打，2女被拉開後均有輕微擦挫傷，警方先協助送醫治療，之後帶回派出所釐清案情，全案依傷害罪及社維法送辦。