阿豪在哪裡？高雄女北上衝台中找網友　「查無此人」慘遭丟包崩潰

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近日，高雄一名盧姓女子，北上台中準備找認識2年的網友「阿豪」，未料卻被對方放鴿子，前往對方居住的社區竟是「查無此人」，盧女因手機沒電、身上帶的錢也用光，急得快要哭出來，所幸員警獲報後給予協助，讓她順利搭火車返家，離開這塊傷心地。據了解，盧女與「阿豪」在網路上認識2年多，前幾日雙方相約見面，盧女特地北上台中，未料「阿豪」卻遲遲沒出現，盧女用身上的現金投宿旅店，但之後「阿豪」依舊沒現身，她硬著頭皮前往「阿豪」居住的社區大樓，卻得到「查無此人」的消息。該社區保全表示，大樓住戶並無與其描述相符的男子，盧女因身上盤纏用盡，手機也沒電，當下急得快哭出來，保全見狀，帶著盧女到台中第三分局正義派出所尋求協助。警方得知盧女處境，隨即協助她申請車資返鄉補助，並為她將手機充飽電，陪著她前往火車站搭車返家。警方指出，盧女並無遭受詐騙或其他情況，但有鑑於網路交友盛行，呼籲與網友見面時應保持謹慎，避免將自身置於危險或困境中。警方也提醒，注意保護個人隱私，切勿輕易透露太多個人信息，亦要對當地交通特性有所了解與認識，避免在外地滯留無法返家，若遇到類似困境或發現異常狀況，請及時尋求警方協助，以保障自身安全。