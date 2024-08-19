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三星首度被打敗！中國OPPO成越南手機市場冠軍　年售2390萬支

國際中心賴正琳／綜合報導

▲韓國三星投資越南逾220億美元，近期首次喪失越南手機市場冠軍，敗給中國的OPPA。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國三星投資越南逾220億美元，近期首次喪失越南手機市場冠軍，敗給中國的OPPA。（圖／美聯社／達志影像）
韓國三星投資越南逾220億美元，並深耕越南多年，然而近期首次喪失越南手機市場冠軍，敗給中國的OPPA，今年第二季中國智慧型手機品牌Oppo在越南銷量年增110%，市占率達27%，排名第一；三星以21%居次，這也是三星首度失去越南智慧型手機市場冠軍寶座。

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綜合越南媒體報導，根據市場分析公司 Canalys 的數據顯示，OPPO 第二季銷量年增 110%，市占率27%；其次是韓國三星，市占率21%；第三名中國小米，市占率 20%；第四名蘋果公司，市占率 16%；第五名中國Vivo，市占率6%。

在越南智慧型手機市占率前五名排行中，三星是唯一出現負成長的品牌，下降24%，同時也是首度失去越南智慧型手機市場冠軍寶座。

另一家研究公司IDC一份報告也證實，OPPO在越南市場領先三星，位居榜首；而整體東南亞市場，三星在第二季繼續位居榜首，其次是OPPO。根據Canalys數據，東南亞手機市場整體年增長14%，達到2390萬支。

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