鮮肉男星洪暐哲為圓癌末外公夢感動開唱！首場個人演唱會門票秒殺

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▲洪暐哲曾赴韓國當練習生4年，累積紮實的唱跳實力，年幼時期還因「超強柔軟度」被Discovery採訪過。（圖／年代整合提供）

▲洪暐哲透露已7年沒有跳現代舞，但在密集練習後漸漸找回當初的舞感。（圖／年代整合提供）

▲洪暐哲（右2）將與男團成員成晞（左2）合體表演韓文歌曲《Candy》，展現全方位的唱跳實力。（圖／年代整合提供）

24歲鮮肉男星洪暐哲昨（18）日舉辦《夏日微光樂園》個人首場演唱會，門票在開放售票1小時內全數售罄。洪暐哲表示，雖然從小苦練芭雷、現代舞，但已經7年未練習，求好心切的他起初相當抗拒在台上演出，後續因媽媽、外公的不斷鼓勵才再度重拾信心，可惜外公因近期身體狀況惡化而無法到場，不過洪暐哲還是不負癌末外公對他的期待，感動開唱。曾遠赴韓國娛樂圈當練習生4年的洪暐哲，2019年也曾參加大陸優酷選秀節目《以團之名》，最終成為冠軍隊。出身舞蹈班、北藝大的他，從小就苦練芭蕾與現代舞，國小時期還是保安宮八佾舞的領舞！他曾經因有驚人柔軟度可以將身體「對折」，被Discovery頻道特別採訪，並稱他為「宮廟之子」。洪暐哲表示唱跳歌手一直是他的夢想，這次為了演唱會準備非常久，也因已7年未練習現代舞，加上求好心切，讓他起初相當抗拒在台上演出，最後在媽媽與外公的不斷鼓勵下才再度重拾信心。只可惜外公因為病況不佳，加上已經有了「譫妄症狀」，所以無法前來現場，不過仍心繫洪暐哲的好表現。而洪暐哲透露籌備過程中還一度壓力大到前庭神經炎發作，只盼能用現代舞、KPOP帶給粉絲耳目一新的感受。這次演唱會上將帶來《牛頓與蘋果》、《怪咖》、《最勇敢的事》等17首歌曲，並首次將現代舞搬上舞台，運用豐富的肢體語言，傳達他一路以來的演藝心路歷程，及傳達與過去道別、將勇敢向前邁進之意。