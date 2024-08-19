61歲錢小豪暴瘦現身直播！黃秋生「憂心發聲」曝光私下兄弟情誼

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▲錢小豪（左）與好友楊玉梅一起直播下廚，他暴瘦現身引起外界關注。（圖／楊玉梅臉書）

▲錢小豪（左）來台力挺好友草爺，當時他外型還在健康範圍內。

現年61歲的香港演員及武術指導錢小豪（本名錢嘉華），近年已經減少幕前拍戲工作，更多的是與中國大陸的網紅一起做直播節目，日前他現身朋友楊玉梅的直播間、一起做菜，明顯可見整個人消瘦許多，引起眾多影迷擔憂他的健康狀況。香港影帝黃秋生昨（18）日也在臉書發文，關心錢小豪身體近況，還意外揭露兩人曾是同學的關係。黃秋生昨日在臉書發文表示：「嘉華兄弟，可能你看不到我的祝福，但是希望你一切安好，身體健康。」疑似是沒有私人聯繫方式，他才選擇在公開社群平台關心錢小豪健康狀況。接著，黃秋生開始回憶起兩人過往練拳的時光：「猶記當年練拳時日，氣吞萬里如虎。保重！」展現出重情重義的一面。所幸，錢小豪終於看見黃秋生的發文，現身貼文底下親自回應說：「其實我和黃秋生少時候已經認識！又是同學、又是師兄弟！我14歲去打擂臺，秋生清晨7點過來送我一本打擂臺漫畫，記憶如新，但是我們沒有說出去。」錢小豪透露與黃秋生年少時就相識了，兩人之間純粹的友誼溢於言表。事實上，錢小豪2023年曾經多次來台參加紅心字會的活動、替YouTuber草爺（江治緯）站台，當時的錢小豪外型看上去還是處於健康範圍內，他曾提到自己有在服用藥物，用來控制高血壓以及膽固醇問題。錢小豪身高173公分，體重卻只有約63.5公斤，日前被傳出疑似罹患癌症剃髮，他澄清是因為發現頭皮有兩塊黑斑、抽組織化驗，所幸結果無礙。