王齊麟也帶十元去日本！現身機場被酸「風頭這麼燒還穿情侶裝」

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▲王齊麟（右）和十元原本是朋友，一場飯局讓小倆口感情迅速升溫，最後昇華成戀人，彼此都很認真看待這段關係。（圖／王齊麟Threads）

▲▼王齊麟返台當天，十元（上圖）一早5點多就抵達機場等候，怎料，後續引發一連串被質疑耍特權、女蹭男的風波。（圖／記者朱永強攝、王齊麟IG）

29歲羽球男雙金牌國手王齊麟人紅是非多，與啦啦隊女友陳詩媛（十元）多次公開秀恩愛，引來部分網友反感，十元甚至被酸民罵到關閉Threads，也許久沒發文，沒想到，昨（18）日她陪伴王齊麟前往日本比賽，在機場被拍到兩人穿同款服裝的畫面，又被批評：「風頭這麼燒還穿情侶裝，真的是很高調。」據《TVBS新聞網》報導，昨天一早，王齊麟堆著行李現身松山機場，準備飛往日本和新搭檔邱相榤參加公開賽，而他的後方跟著女友十元，小倆口皆穿水藍色外套，內搭白底紅字的T恤，十元看到鏡頭立刻閃躲，也只讓王齊麟獨自面對媒體受訪，似乎刻意低調。然而，輿論不放過王齊麟、十元，不少網友在Dcard表示：「真的笑死！風頭這麼燒還一起出國還穿情侶裝」、「在媒體面前穿情侶裝現身，看到有鏡頭在拍後再低頭閃躲，然後說很低調」、「李洋帶女友去日本玩，陳詩媛也要去，不能輸，以後打不好都可以用放閃來轉移焦點」、「好像國中情侶 ，整天黏在一起，自己的事業都不用忙，到頭來分手了才發現時間全部浪費了！」不過也有一票網友力挺王齊麟和十元，「真的是問號到不行...情侶裝也要被罵，服了」、「刷新我三觀，穿情侶裝為何要罵人家？人家為什麼不能穿情侶裝」、「原來現在穿情侶裝算高調了」、「情侶穿情侶裝有什麼問題嗎？為什麼不能穿」、「小鼻子小眼睛，見不得別人好」、「酸民真的沒有極限！」