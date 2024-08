王陽明一句「娘砲動作」被罵翻了　王婉諭：葉永鋕被笑娘娘腔輕生

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王陽明回鍋主演《角頭-大橋頭》,形象陽剛。(圖/記者李政龍攝影)

▲葉永鋕因為陰柔特質遭校園霸凌,最終走上絕路。(圖/「不一樣又怎樣」紀錄片-葉永鋕篇@蔡依林官方專屬頻道 Jolin Tsai's Official Channel YouTube)

▲▼王陽明兩度回應「娘砲說」,堅持做自己。(圖/王陽明IG、Threads)

「台灣第一帥」王陽明(Sunny )近來賣力宣傳主演的國片《角頭-大橋頭》,勤跑各大電影院和影迷互動,日前一名女粉絲要求王陽明合比手掌愛心,被男神婉拒,事後王陽明稱「我不比娘砲動作」,此話引發軒然大波,部分輿論認為有歧視之嫌,時代力量黨主席王婉諭感嘆:「葉永鋕被笑娘娘腔,遭受霸凌不幸離世!」希望公眾人物注意自身言行。王陽明17日現身新片放映活動,走向觀眾席時,某女粉絲單手比出手掌愛心,希望偶像一起合比一顆完整的心型,不過王陽明見狀只是拍了拍女粉絲的手,委婉拒絕,沒有滿足粉絲的要求,隨後快步離開,女粉絲後來發文:「寶寶你很不浪漫!」並標註王陽明的帳號,引來王陽明本人回覆:「我不是不浪漫,只是不比娘砲動作,我也不用美機(肌)。」對於王陽明的用詞,王婉諭在Threads表示,「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些話有些人脫口而出,卻造成別人一輩子的陰影,王陽明所說的「不比娘砲動作」也是類似情況,她提及已故高樹國中學生葉永鋕就是因為陰柔的氣質被笑「娘娘腔」,最後不敵同儕霸凌而走上絕路。王婉諭提醒:「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎?特別是公眾人物,拜託一下,注意自己的言行,不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。讓人不再有框架,擁有自由的靈魂吧!」有網友表示認同,「王陽明講娘砲也讓我想到葉永鋕...」針對被指失言,王陽明昨(18)日深夜在IG發文:「我就是我,我一直以來都做自己,不喜歡我也沒關係,但我不會為了你們不喜歡我,去改變自己。I will always stay true and be ME. 謝謝支持我還有喜歡我的人,可以讓我做自己。」今天上午,王陽明再度發文:「謝謝你們完全不懂電影宣傳的Haters(仇恨者),但我必須說我超級愛你們這酸命(民),你們不就在討論了話題嗎?所以去看看電影就知道為什麼了!不要只會在鍵盤上酸來酸去,好像你們什麼都懂,比我自己還懂我自己在做什麼!對!你們都超Man!無敵Man!」