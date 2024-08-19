王陽明一句「娘砲動作」被罵翻了　王婉諭：葉永鋕被笑娘娘腔輕生

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▲王陽明回鍋主演《角頭－大橋頭》，形象陽剛。（圖／記者李政龍攝影）

▲葉永鋕因為陰柔特質遭校園霸凌，最終走上絕路。（圖／「不一樣又怎樣」紀錄片-葉永鋕篇@蔡依林官方專屬頻道 Jolin Tsai's Official Channel YouTube）

▲▼王陽明兩度回應「娘砲說」，堅持做自己。（圖／王陽明IG、Threads）

「台灣第一帥」王陽明（Sunny ）近來賣力宣傳主演的國片《角頭－大橋頭》，勤跑各大電影院和影迷互動，日前一名女粉絲要求王陽明合比手掌愛心，被男神婉拒，事後王陽明稱「我不比娘砲動作」，此話引發軒然大波，部分輿論認為有歧視之嫌，時代力量黨主席王婉諭感嘆：「葉永鋕被笑娘娘腔，遭受霸凌不幸離世！」希望公眾人物注意自身言行。王陽明17日現身新片放映活動，走向觀眾席時，某女粉絲單手比出手掌愛心，希望偶像一起合比一顆完整的心型，不過王陽明見狀只是拍了拍女粉絲的手，委婉拒絕，沒有滿足粉絲的要求，隨後快步離開，女粉絲後來發文：「寶寶你很不浪漫！」並標註王陽明的帳號，引來王陽明本人回覆：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）。」對於王陽明的用詞，王婉諭在Threads表示，「娘砲、娘娘腔、男人婆、飛機場」這些話有些人脫口而出，卻造成別人一輩子的陰影，王陽明所說的「不比娘砲動作」也是類似情況，她提及已故高樹國中學生葉永鋕就是因為陰柔的氣質被笑「娘娘腔」，最後不敵同儕霸凌而走上絕路。王婉諭提醒：「可以不要再戲謔男性的陰柔、女性的陽剛嗎？特別是公眾人物，拜託一下，注意自己的言行，不要幾個字就傷了幾萬人甚至更多人。讓人不再有框架，擁有自由的靈魂吧！」有網友表示認同，「王陽明講娘砲也讓我想到葉永鋕...」針對被指失言，王陽明昨（18）日深夜在IG發文：「我就是我，我一直以來都做自己，不喜歡我也沒關係，但我不會為了你們不喜歡我，去改變自己。I will always stay true and be ME. 謝謝支持我還有喜歡我的人，可以讓我做自己。」今天上午，王陽明再度發文：「謝謝你們完全不懂電影宣傳的Haters（仇恨者），但我必須說我超級愛你們這酸命（民），你們不就在討論了話題嗎？所以去看看電影就知道為什麼了！不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對！你們都超Man！無敵Man！」