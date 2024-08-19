邊荷律場邊跳《少時》經典曲！「清純高馬尾」扮高中生　球迷瘋狂

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▲邊荷律將舞蹈結合手語，讓人耳目一新。（圖／中信兄弟球迷提供）

▲邊荷律對於手語很感興趣，目標是成為一名合格的手語翻譯員。（圖／邊荷律IG）

▲邊荷律在涼水祭上，無情地朝自己潑了一勺水。（圖／翻攝自IG）

韓籍啦啦隊女神邊荷律（변하율）外型可愛、個性呆萌，被封為「韓國甜心」，她加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters後，吸引大批死忠粉絲。日前邊荷律在洲際棒球場solo演出，穿上制服、綁起高馬尾大跳少女時代的經典歌曲《Into the New World》，清純模樣融化大批球迷的心，首次將舞蹈結合手語，也讓人耳目一新。邊荷律穿上白色襯衫搭配黑色百褶裙，將烏黑長髮綁成高馬尾，以清純高中生的造型亮相演出《Into the New World》，她在舞蹈中嘗試將台灣手語和韓國手語編排結合在一起，看起來青春活力十足，又能讓聽障者清楚了解她所想傳達的意義。由於邊荷律對於手語很感興趣，目標是成為一名合格的手語翻譯員，她表示：「手語就像語言一樣，雖然在世界各地有所不同，但神奇的是，台灣、韓國和日本這三個國家的手語差異不大！」邊荷律很享受學習台灣手語的過程，也很開心能有這次機會，希望大家能多多關注手語。上（7）月13、14是中信兄弟ㄧ年一度的涼水祭，當時邊荷律在上場前就很擔心自己的瀏海，沒想到真正上場後，瀏海已不是最重要的事，第一次參加活動的她對潑水實在非常不在行，只見她當時在場邊不知所措，隔壁的隊友示意要她潑回去，邊荷律想潑向觀眾席，卻全都潑到自己身上，讓Passion Sisters官方都忍不住笑說，「關於涼水祭，荷律真的需要多練習，合理下標：我太難了吧！」