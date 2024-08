邊荷律場邊跳《少時》經典曲！「清純高馬尾」扮高中生　球迷瘋狂

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律將舞蹈結合手語,讓人耳目一新。(圖/中信兄弟球迷提供)

▲邊荷律對於手語很感興趣,目標是成為一名合格的手語翻譯員。(圖/邊荷律IG)

▲邊荷律在涼水祭上,無情地朝自己潑了一勺水。(圖/翻攝自IG)

韓籍啦啦隊女神邊荷律(변하율)外型可愛、個性呆萌,被封為「韓國甜心」,她加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters後,吸引大批死忠粉絲。日前邊荷律在洲際棒球場solo演出,穿上制服、綁起高馬尾大跳少女時代的經典歌曲《Into the New World》,清純模樣融化大批球迷的心,首次將舞蹈結合手語,也讓人耳目一新。邊荷律穿上白色襯衫搭配黑色百褶裙,將烏黑長髮綁成高馬尾,以清純高中生的造型亮相演出《Into the New World》,她在舞蹈中嘗試將台灣手語和韓國手語編排結合在一起,看起來青春活力十足,又能讓聽障者清楚了解她所想傳達的意義。由於邊荷律對於手語很感興趣,目標是成為一名合格的手語翻譯員,她表示:「手語就像語言一樣,雖然在世界各地有所不同,但神奇的是,台灣、韓國和日本這三個國家的手語差異不大!」邊荷律很享受學習台灣手語的過程,也很開心能有這次機會,希望大家能多多關注手語。上(7)月13、14是中信兄弟ㄧ年一度的涼水祭,當時邊荷律在上場前就很擔心自己的瀏海,沒想到真正上場後,瀏海已不是最重要的事,第一次參加活動的她對潑水實在非常不在行,只見她當時在場邊不知所措,隔壁的隊友示意要她潑回去,邊荷律想潑向觀眾席,卻全都潑到自己身上,讓Passion Sisters官方都忍不住笑說,「關於涼水祭,荷律真的需要多練習,合理下標:我太難了吧!」