稱「沒有完美的黨」！林右昌：民進黨在挫折風雨中建立自己的SOP

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民進黨秘書長林右昌今天在台中出席黨內便當會，媒體問及近來民眾黨頻出包，是否引以為鑑？他表示民進黨在過去的挫折和風雨中建立自己的SOP，例如廉政委員會都是法律或其他專業人士，成員不會有任何黨公職，才能獨立行使職權。他強調沒有完美的政黨，但「法治比人治更重要」，用制度讓政黨運作完善、不因人設事，是民進黨能持續穩健發展的最重要原因林右昌與地方民代的首場閉門便當會，今（19）日中午在台中市議會民進黨團舉行。會前林右昌受訪時，被問及近來台灣民眾黨爆發假帳風波，此行是否將提點地方黨部和年輕人該注意的事項？他表示不針對個別政黨發表看法，政黨政治下，各政黨本來自己就要注意。林右昌接著說，每個政黨都會犯錯、不一定完美，民進黨已成立38年，並非年輕的政黨，已有完整的機制與配套。他指出民進黨相關委員會由公正專業人士擔任，例如廉政委員會是法律或其他專業人士，不會有任何黨公職人員，才能獨立行使相關職權。林右昌表示，民進黨是有制度的政黨，有相關違紀問題就照制度來走，不會因人設事。媒體再問，他所談的是否為民進黨的SOP？林右昌點頭答「是」，再度強調「建立法治比人治更重要」，民進黨多年來經過很多挫折和風雨，這些事情（經驗）變成機制的一部分，用制度讓政黨運作完善，是黨能持續穩健發展、不因個別事件導致重大挫敗的關鍵原因。