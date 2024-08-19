稱「沒有完美的黨」！林右昌：民進黨在挫折風雨中建立自己的SOP

民進黨秘書長林右昌今天在台中出席黨內便當會，媒體問及近來民眾黨頻出包，是否引以為鑑？他表示民進黨在過去的挫折和風雨中建立自己的SOP，例如廉政委員會都是法律或其他專業人士，成員不會有任何黨公職，才能獨立行使職權。他強調沒有完美的政黨，但「法治比人治更重要」，用制度讓政黨運作完善、不因人設事，是民進黨能持續穩健發展的最重要原因
林右昌與地方民代的首場閉門便當會，今（19）日中午在台中市議會民進黨團舉行。會前林右昌受訪時，被問及近來台灣民眾黨爆發假帳風波，此行是否將提點地方黨部和年輕人該注意的事項？他表示不針對個別政黨發表看法，政黨政治下，各政黨本來自己就要注意。
林右昌接著說，每個政黨都會犯錯、不一定完美，民進黨已成立38年，並非年輕的政黨，已有完整的機制與配套。他指出民進黨相關委員會由公正專業人士擔任，例如廉政委員會是法律或其他專業人士，不會有任何黨公職人員，才能獨立行使相關職權。
林右昌表示，民進黨是有制度的政黨，有相關違紀問題就照制度來走，不會因人設事。媒體再問，他所談的是否為民進黨的SOP？林右昌點頭答「是」，再度強調「建立法治比人治更重要」，民進黨多年來經過很多挫折和風雨，這些事情（經驗）變成機制的一部分，用制度讓政黨運作完善，是黨能持續穩健發展、不因個別事件導致重大挫敗的關鍵原因。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌接著說，每個政黨都會犯錯、不一定完美，民進黨已成立38年，並非年輕的政黨，已有完整的機制與配套。他指出民進黨相關委員會由公正專業人士擔任，例如廉政委員會是法律或其他專業人士，不會有任何黨公職人員，才能獨立行使相關職權。
林右昌表示，民進黨是有制度的政黨，有相關違紀問題就照制度來走，不會因人設事。媒體再問，他所談的是否為民進黨的SOP？林右昌點頭答「是」，再度強調「建立法治比人治更重要」，民進黨多年來經過很多挫折和風雨，這些事情（經驗）變成機制的一部分，用制度讓政黨運作完善，是黨能持續穩健發展、不因個別事件導致重大挫敗的關鍵原因。