議會開議前夕衝台中！被疑劍指盧秀燕　林右昌：想太多

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民進黨秘書長林右昌今天到台中市議會民進黨團，與議員及地方幹部座談。由於市議會明天將召開臨時會，市長盧秀燕的訪美報告被視為藍綠交鋒重頭戲，外界議論林右昌可能是衝著盧秀燕來，他笑回「想太多了」！並要大家別凡事都聯想到選舉，因為對執政黨來說，當前最重要的工作，是拿出好的施政成績。台中市議會將召開為期10天的臨時會，明天台中審計處報告上年度總決算、後天盧秀燕進行訪美成果專案報告，被視為這次會期的重頭戲。民進黨秘書長林右昌今（19）日在開議的前一天，於民進黨團辦公室主持便當會，與會者為民進黨團議員與市黨部幹部，難免讓人聯想是衝著盧秀燕來。林右昌中午抵達後，被問到此行時間太湊巧，笑回「這就想太多」。他表示自己早上先去高雄青年營，中午到台中、下午到彰化，都是和議會黨團、地方黨部座談與交換意見。自己曾擔任內政部長，希望未來可以更深耕中部地區，並非針對任何人或事而來。林右昌認為對民進黨來說，當務之急是做對的事情、拿出施政成績，讓支持者了解黨的目標與路線，才能爭取更多選民和年輕人認同。行政院即將提出總預算，地方關心的建設，攸關台灣永續經營與發展，才是執政黨關心重視的事，且選舉並非眼前急迫工作，不必什麼事情都往政治方向思考，把事情做好、做對，人民自然會給予肯定。