為王齊麟「負心漢疑雲」翻白眼開嗆　經紀人乾媽再發文吐這15字

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宜倫（前排左三）和一群好友幫王齊麟（後排左一）、李洋（後排右一）慶功。（圖／吳宜倫臉書）

▲▼吳宜倫（上圖左、下圖右）和王齊麟關係緊密。（圖／吳宜倫臉書）

羽球男雙金牌國手王齊麟走紅後，私生活被放大檢視，15日遭網友多方爆料是「負心漢」，他被問及此事沒有答覆，經紀人兼乾媽吳宜倫堅決否認，並發文嗆「人家的私生活關你屁事」，引發正反輿論。吳宜倫昨（18）日更新臉書，以「做對的事，走對的路就會遇到對的人」抒發心境。吳宜倫昨天分享和王齊麟、李洋參加慶功宴的照片，除了兩位男主角各自帶女友出席之外，與會的還有徐乃麟、六月、大牙、謝承均等人，眾人享用米其林二星大餐，氣氛歡愉，吳宜倫寫道：「感謝一路支持相挺的好友們一起分享榮耀與喜悅，做對的事，走對的路，就會遇到對的人！」此前，吳宜倫感慨王齊麟成名後，女友、家人被起底，尤其不滿酸民囂張的行為，寫下：「每次接到記者問一些莫名其妙的問題，都很想直接回，人家的私生活是關你屁事喔！」並附上翻白眼的表情符號。網友對吳宜倫的發言看法兩極，有人認為既然王齊麟被抹黑，應該出面說明，也有人抨擊爆料者無的放矢，沒有必要隨謠言起舞。47歲吳宜倫出身羽球世家，父親為前中華全民羽球發展協會理事長吳俊彥，爺爺是「羽球之父」吳文達，她目前的職銜為全民羽協理事長、中華民國羽球協會副理事長、麟洋國際體育顧問有限公司負責人，曾經擔任台北市國小學生家長聯合會總會長等職務，此外，吳宜倫過去發文稱王齊麟「寶貝乾兒子」，顯見兩人親如母子的好感情。