打狗祭第五波卡司出爐　10組卡司原創混融展多元音樂性格

▲K6劉家凱首度參加打狗祭特邀個人專輯A_R、金曲最佳女歌手陳珊妮擔任演出嘉賓。(圖/高雄流行音樂中心提供)

高雄流行音樂中心今(19)日公布TTXC 2024 Takao Rock打狗祭第5波10組「獨特旋律」特色卡司,包括K6劉家凱(表演嘉賓:陳珊妮)、生祥樂隊、歲樂團 Band-Age等10組樂團及藝人將與歌迷們打狗祭舞台分享屬於自己的獨特旋律與音樂世界,展現打狗祭多元音樂性格的豐富特色。將於今年10月11至13日舉辦的TTXC 2024 Takao Rock打狗祭,今天公布第5波「獨特旋律」特色卡司,DSPS、FULLHOUSE 富而好施、K6劉家凱(表演嘉賓:陳珊妮)、Little Shy on Allen Street、Mary See the Future、生祥樂隊、甜約翰 Sweet John、庸俗救星 Vulgar Savior、雷擎、歲樂團 Band-Age共10組樂團及藝人。這一波「獨特旋律」特色卡司性格都相當鮮明,近半更是首度受邀參加打狗祭。K6劉家凱為蘇打綠樂團吉他手、音樂製作人,2023年以「K6」品牌名義進行個人跨界創作並發行首張個人專輯《太棒了!我一無是處的人生》,亦為破億票房電影《關於我和鬼變成家人的那件事》音樂總監。首度參加打狗祭特別邀請個人專輯A&R、金曲最佳女歌手、最佳製作人陳珊妮擔任演出嘉賓,演唱出自己探索音樂的初衷以及熱情。曾參加2018年首屆打狗祭的生祥樂隊,睽違6年將再度在打狗祭演出,生祥樂隊作品長期關注農村、環境與城鄉關係,音樂上以民間傳統元素為基底,並協調西方當代音樂,也因樂手皆有爵士樂即興修養,每場演出都是獨一無二的現地製作,是臺灣獨樹一格的新民謠實驗樂種。Little Shy on Allen Street成團八年,多數曲目由民謠吉他搭著人聲起步,貝斯跟鼓緩緩跟上,中段風格驟變,由吉他驅動的音樂老派,具令人心頭為之一振特色,曾參加2018年打狗祭,並以專輯《Suffering》入圍金音獎最佳樂團。Mary See the Future的曲風以英式搖滾為基底,融合古典樂的聲響結構,在暴躁狂熱與陰鬱優雅的兩種面相中反差。曾以首張專輯《Yes,I Am》入圍金曲奬最佳樂團、金音獎最佳搖滾專輯,亦曾參加2018年打狗祭。DSPS為標準的主唱、吉他、貝斯及鼓的四件式組合,曾參加2023年打狗祭。庸俗救星 Vulgar Savior亦為四人組合的另類搖滾樂團, 2022年參與打狗祭於午後開場時段演出仍吸引滿場觀眾支持。這波另有三支首度受邀的樂團或藝人,其中FULLHOUSE 富而好施以道地美式50年代山區鄉村搖滾(rockabilly)為主軸,搭配龐克等元素,結合出濃厚復古風格的早期搖滾樂。雷擎身兼鼓手與創作歌手, 2021年底首張個人專輯《Dive & Give》入圍金曲獎及金音獎新人。另外歲樂團 Band-Age成立於台南,成員來自台灣、馬來西亞、葡萄牙,期待以音樂包紮彼此內心碎掉的傷口。今年打狗祭特邀三支出身自高雄同一世代且互動頻繁的大象體操 Elephant Gym、巨大的轟鳴 Gigantic Roar、草地人 THE LOCALS樂團演出。由於多位團員都畢業自高師大附中,且在暌違多年後首度同時受邀在打狗祭演出。高流執行長丁度嵐在臉書推薦說,「這杯是很純的高雄!」喊話:「高師大附中的同學在哪裡!!!!」高流表示,Takao Rock打狗祭前夜祭10月11日晚上在LIVE WAREHOUSE大庫熱鬧登場,12、13日在高流園區設有6座主舞台及3座合作舞台,將有多達63組國內外藝人、樂團及DJ等各類組合演出,所有預售票種已於OPENTIX售票系統自由時報啟售,歌迷朋友要把握時間提早預購享優惠。