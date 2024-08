名家論壇》邱師儀／川普為什麼要酸林郁婷？

我是廣告 請繼續往下閱讀

兩天前當賀錦麗副手華茲在他的母州內布拉斯加州奧瑪哈市(Omaha, Nebraska)舉辦造勢晚會時,由於筆者曾在這一州待了近六年,身為University of Nebraska at Lincoln的碩博士畢業校友,早就把自己定位為「剝玉米人美式足球隊」(Husker)的終身粉。因此在華茲該造勢活動的臉書貼文下留了一個Welcome Home, Tim的留言。隨即引來許多民主黨支持者按讚,然後也有不少川粉過來開酸。有一個回應筆者「華茲住台灣嗎?」;另外一個大概也搞不清楚台灣跟中國的差別,就留了Tampon Tim the China man,也就是「衛生棉條提姆,這個中國仔」。光是這兩則留言,就可以看出現在川普支持者怎麼看華茲。第一、 不管是回應筆者「華茲住台灣嗎」,還是「華茲是中國仔」,都反應了川粉攻擊華茲曾在中國教過書的傾中路線。也許華茲不討厭中國,但他卻把自己跟太太的結婚紀念日訂在六月四日,彰顯他謹記六四天安門大屠殺,也支持中國民主發展,可以說他不喜歡中共。會回「華茲住台灣嗎」,也就是傳統具有攻擊性的鄉下白人,一般我們會稱為紅脖子(redneck)的那種,對外有美國優先的排外性格,對內則有白人優越主義的種族態度。第二、 給華茲取了一個綽號叫做Tampon Tim「衛生棉條提姆」,最近在社群平台上很火熱,主要攻擊去年擔任明尼蘇達州州長的華茲批准了一項政策,讓四至十二年級生如果在廁所裡有需要時,都有免費的衛生棉與衛生棉條可以使用。川普方則批評華茲還把這些衛生用品也放在男廁,企圖為跨性別學生服務。事實上,與看待同性戀一樣,仍有不少極右派的川粉認為跨性別是一種需要被矯治的疾病。但明州學生幾乎都支持這項政策,尤其對於那些青春期剛來卻還不想讓父母知道的孩子,然而川普陣營卻把焦點放在管制跨性別的學生身上。整體而言,最近川普除了打通膨與邊境管制,也慢慢加重對於LGBTQ+的反對論述,包括川普陣營反墮胎一樣,這與基督教福音派多年來所著力的道德論述方向十分一致。甚至一個更為極端的立場是傳統基金會所提出的《2025計畫》,提到川普當選之後的聯邦政府會將「跨性別」等同於「色情」,並將予以禁止。甚至會禁止任何聯邦資金補助跨性別手術(gender-affirming care)。但川普是很聰明的,已經右到不行的《2025計畫》川普與之保持距離甚至說這計畫很愚蠢,但川普的副手凡斯則非常贊同這項計畫,特別是反對LGBTQ+的部份。在這樣的背景知識之下,讀者就很能夠理解為什麼川普17日在賓州時談到巴黎奧運,竟以不提姓名的方式酸台灣拳擊金牌女將林郁婷與同樣摘金的阿爾及利亞拳手克莉芙(Imane Khelif)。川普酸克莉芙甚至也不是第一次,就在十天前的蒙大拿造勢晚會上,也「用力地」恭喜過克莉芙以變性人的身分贏得奧運金牌,但卻極力反對「男人走進女性競技運動」。雖然林郁婷與克莉芙都是出生就是女性,成長過程也被當成女性看待,但去年的國際拳聯(International Boxing Association或IBA)卻以兩人無法通過染色體檢測而將兩人禁賽。由於國際拳聯不願公開檢測過程與內容,因此將兩人禁賽等於霸凌兩位女性選手,並剝奪她們參加女性競賽的權利。最後國際奧委會 (International Olympic Committee 或IOC)也看不下去跳下來主持正義,將國際拳聯逐出奧運,這也是史上頭一遭。此爭議甚至鬧進聯合國安理會,俄羅斯代表紀柏梁(Dmitry Polyanskiy)還在安理事引用國際拳聯說法,批評林郁婷。事實上,國際拳聯是個業餘的全球拳擊運動組織,不但有俄羅斯背景,內部也有管理問題,甚至屢屢傳出貪污事件。現在川普為了國內川粉喜好,把砲火打向兩位外國選手,其實最後的立場就是跟國際拳聯沆燦一氣,讓他的言論越來越親近俄羅斯。再加上川普日前才說不要對習近平太強硬,還是要維持好的溝通,這讓川普2020年以來樹立的「圍中抗俄」的招牌正在逐漸地腐蝕當中。甚至有點與民主黨至少是華茲在抗中立場上呈現攻守易位的態勢。川普是否能夠對中俄繼續強硬?接下來就要看九月十日第二場大選辯論後,川普是否意識到自己原有的外交利基-尤其是對抗中俄朝伊威權,正在被民主黨收割當中?共和黨本來在外交上,就能因為更果決走「現實主義路線」與「反共」而技壓民主黨,一昧的在國內政策上深掘右翼並大打文化戰爭,在2024年的這場選舉中恐怕討不到太多好處,最直接證據就是,川普近期在搖擺州完全拉不開與賀錦麗差距,聲勢甚至都是微幅落後的。●作者:邱師儀/東海政治系教授●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄: opinion@nownews.com