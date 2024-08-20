動明輪寧波港爆炸案、基於共同利益考量　陽明宣布共同海損

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貨櫃航商陽明旗下動明輪於8月9日在寧波港作業時發生船艏失火事故，陽明指出，基於維護船舶、船上所有財產的共同利益考量，18日宣告共同海損。本月9日下午1點40分左右，一艘停靠在中國寧波舟山港碼頭的貨櫃輪傳出大爆炸，現場冒出巨大蘑菇雲，據當地媒體與官方表示，該爆炸之船艘屬於陽明海運的「動明輪」。當時，陽明回應，初步調查是船上搭載乙只危險品貨櫃發生爆炸，隨後火勢已受控制，全船人員均已安全撤離。陽明針對本事故宣告共同海損，並指派理算人Richards Hogg Lindley，依照共同海損理算規則處理相關事宜。陽明說明，動明輪事故發生第一時間，在寧波港港埠主管機關與當地消防機構的即時應變措施和專業指導下，截至公告日止事故完全排除，而確切事故發生原因將由第三方專業單位調查。陽明在船舶安全、現場環境安全等綜合考量下，經港埠主管機關核定後展開船上貨儎卸載與轉運規劃，相關貨儎運送提領時程，將依理算人通知辦理，各裝港辦公室業務同仁也將與客戶隨時更新相關事宜。陽明海運7月營收為新台幣254.58億元，月增22.87%、年增122.23%，為2022年9月以來新高，主要是受惠海運運費調整加持，陽明累計前7個月營收為1218.49億元，較去年同期營收834.56億元，增加383.93億元，增幅46%。