轉發AI生成圖、暗示獲得泰勒絲支持！粉絲怒嗆川普：你會被起訴的

美國前總統川普（Donald Trump），近日在自家社交平台「Truth Social」上，轉發一系列圖片，內容顯示他被稱為「Swifties」的泰勒絲（Taylor Swift）粉絲們支持，其中一張海報更直接以泰勒絲本人為主角，號召民眾「投川普一票」，川普還在轉發文中打下：「我接受！」暗示自己獲得這位美國音樂天后的支持。不過事後被揭發，這些照片大多數都是AI合成的，憤怒的泰粉喊話偶像、要對川普提告，有外媒還分析了泰勒絲提告的成功率。
根據《商業內幕》報導，在川普貼文發布的數張照片截圖中，僅有2張為真，主角是川普支持者皮沃瓦茨克（Jenna Piwowarczyk）6月在威斯康辛州的競選活動中拍的，她在照片中穿著「Swifties for Trump」的T恤，而她的照片是在川普發文前就已經上傳至X平台。至於泰勒絲號召民眾「投川普一票」的海報則不是真實的。
雖然泰勒絲至今都未表態，究竟會在11月的大選中支持誰，但她曾在2020年公開支持拜登、指責川普「煽動白人至上和種族主義之火」。因此川普轉發這些照片後，不少泰勒絲的支持者都紛紛留言：「你會被起訴的！」、「這太噁心了，我們都知道泰勒絲並不挺川普，也不支持用AI和她的肖像傳播錯誤訊息。她需要法律團隊盡快做出回應。」
法律行動通不通？
法律專家受訪時告訴《商業內幕》，泰勒絲確實可以告川普，罪名包括商標侵權、虛假廣告，甚至涉及一些州針對選舉通訊深度造假的法律，但訴訟最終是否會成功，專家們意見分歧，有些人認為勝算並不大。
報導指出，川普可能會主張自己確信圖像是真的，畢竟在這個AI幾乎以假亂真的時代，人們很容易對如何辨別圖像真實性感到困惑。此外，泰勒絲還需要證明自己「確實有因此受到損害」，比如，川普在一則以募款為目的的貼文中，錯誤聲稱泰勒絲支持他，這樣訴訟就會是可行的，但目前還沒有看到這一點，在這種情況下，估計泰勒絲還不會對川普提出非常強烈的法律主張。
報導續指，在美國，政治言論受到憲法第一修正案的嚴格保護，即使它是虛假或誤導性的；而且川普也可能反駁說，該貼文是諷刺性的，他並沒有透過AI生成這些圖片，也不是他將這些圖片散布到網路上的，僅僅只是轉發而已。
紐約州立大學水牛城分校的法學教授巴塞洛繆（Mark Balrtholomew）則認為，近年由於AI盛行，有些州已通過相關法律，限制在選舉通訊中傳播深度造假內容：「那將是泰勒絲要找出的關鍵，意圖是關鍵。她需要證明川普競選團隊發送這些圖片的目的是欺騙選民。」
此外，總部位於紐約的律師事務所Curtis，合夥人佩拉（Juan Perla）表示，泰勒絲是在田納西州成長並出道的，如果她要在那裡提起訴訟，該州剛剛通過了《確保肖像、聲音和圖像安全法案》（簡稱貓王法案，ELVIS Act），允許起訴使用深度偽造肖像進行募款的人，若能藉此獲得法官的禁令，或可命令川普撤下該貼文，儘管是暫時的。
佩拉認為，更有可能的狀況，還是與席琳狄翁（Céline Dion）所演唱的電影「鐵達尼號」主題曲《My Heart Will Go On》，被川普團隊多次於競選活動中使用時類似，即發聲明譴責川普在未經授權的情況下，擅自使用該歌曲。
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雖然泰勒絲至今都未表態，究竟會在11月的大選中支持誰，但她曾在2020年公開支持拜登、指責川普「煽動白人至上和種族主義之火」。因此川普轉發這些照片後，不少泰勒絲的支持者都紛紛留言：「你會被起訴的！」、「這太噁心了，我們都知道泰勒絲並不挺川普，也不支持用AI和她的肖像傳播錯誤訊息。她需要法律團隊盡快做出回應。」
法律行動通不通？
法律專家受訪時告訴《商業內幕》，泰勒絲確實可以告川普，罪名包括商標侵權、虛假廣告，甚至涉及一些州針對選舉通訊深度造假的法律，但訴訟最終是否會成功，專家們意見分歧，有些人認為勝算並不大。
報導指出，川普可能會主張自己確信圖像是真的，畢竟在這個AI幾乎以假亂真的時代，人們很容易對如何辨別圖像真實性感到困惑。此外，泰勒絲還需要證明自己「確實有因此受到損害」，比如，川普在一則以募款為目的的貼文中，錯誤聲稱泰勒絲支持他，這樣訴訟就會是可行的，但目前還沒有看到這一點，在這種情況下，估計泰勒絲還不會對川普提出非常強烈的法律主張。
報導續指，在美國，政治言論受到憲法第一修正案的嚴格保護，即使它是虛假或誤導性的；而且川普也可能反駁說，該貼文是諷刺性的，他並沒有透過AI生成這些圖片，也不是他將這些圖片散布到網路上的，僅僅只是轉發而已。
紐約州立大學水牛城分校的法學教授巴塞洛繆（Mark Balrtholomew）則認為，近年由於AI盛行，有些州已通過相關法律，限制在選舉通訊中傳播深度造假內容：「那將是泰勒絲要找出的關鍵，意圖是關鍵。她需要證明川普競選團隊發送這些圖片的目的是欺騙選民。」
此外，總部位於紐約的律師事務所Curtis，合夥人佩拉（Juan Perla）表示，泰勒絲是在田納西州成長並出道的，如果她要在那裡提起訴訟，該州剛剛通過了《確保肖像、聲音和圖像安全法案》（簡稱貓王法案，ELVIS Act），允許起訴使用深度偽造肖像進行募款的人，若能藉此獲得法官的禁令，或可命令川普撤下該貼文，儘管是暫時的。
佩拉認為，更有可能的狀況，還是與席琳狄翁（Céline Dion）所演唱的電影「鐵達尼號」主題曲《My Heart Will Go On》，被川普團隊多次於競選活動中使用時類似，即發聲明譴責川普在未經授權的情況下，擅自使用該歌曲。
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