轉發AI生成圖、暗示獲得泰勒絲支持！粉絲怒嗆川普：你會被起訴的

▲川普轉貼爭議圖片,還打下「我接受」的字樣。(圖/翻攝自Truth Social)

美國前總統川普(Donald Trump),近日在自家社交平台 「Truth Social」 上,轉發一系列圖片,內容顯示他被稱為「Swifties」的泰勒絲(Taylor Swift)粉絲們支持,其中一張海報更直接以泰勒絲本人為主角,號召民眾「投川普一票」,川普還在轉發文中打下:「我接受!」暗示自己獲得這位美國音樂天后的支持。不過事後被揭發,這些照片大多數都是AI合成的,憤怒的泰粉喊話偶像、要對川普提告,有外媒還分析了泰勒絲提告的成功率。根據《商業內幕》報導,在川普貼文發布的數張照片截圖中,僅有2張為真,主角是川普支持者皮沃瓦茨克(Jenna Piwowarczyk)6月在威斯康辛州的競選活動中拍的,她在照片中穿著「Swifties for Trump」的T恤,而她的照片是在川普發文前就已經上傳至X平台。至於泰勒絲號召民眾「投川普一票」的海報則不是真實的。雖然泰勒絲至今都未表態,究竟會在11月的大選中支持誰,但她曾在2020年公開支持拜登、指責川普「煽動白人至上和種族主義之火」。因此川普轉發這些照片後,不少泰勒絲的支持者都紛紛留言:「你會被起訴的!」、「這太噁心了,我們都知道泰勒絲並不挺川普,也不支持用AI和她的肖像傳播錯誤訊息。她需要法律團隊盡快做出回應。」法律專家受訪時告訴《商業內幕》,泰勒絲確實可以告川普,罪名包括商標侵權、虛假廣告,甚至涉及一些州針對選舉通訊深度造假的法律,但訴訟最終是否會成功,專家們意見分歧,有些人認為勝算並不大。報導指出,川普可能會主張自己確信圖像是真的,畢竟在這個AI幾乎以假亂真的時代,人們很容易對如何辨別圖像真實性感到困惑。此外,泰勒絲還需要證明自己「確實有因此受到損害」,比如,川普在一則以募款為目的的貼文中,錯誤聲稱泰勒絲支持他,這樣訴訟就會是可行的,但目前還沒有看到這一點,在這種情況下,估計泰勒絲還不會對川普提出非常強烈的法律主張。報導續指,在美國,政治言論受到憲法第一修正案的嚴格保護,即使它是虛假或誤導性的;而且川普也可能反駁說,該貼文是諷刺性的,他並沒有透過AI生成這些圖片,也不是他將這些圖片散布到網路上的,僅僅只是轉發而已。紐約州立大學水牛城分校的法學教授巴塞洛繆(Mark Ba​​lrtholomew)則認為,近年由於AI盛行,有些州已通過相關法律,限制在選舉通訊中傳播深度造假內容:「那將是泰勒絲要找出的關鍵,意圖是關鍵。她需要證明川普競選團隊發送這些圖片的目的是欺騙選民。」此外,總部位於紐約的律師事務所Curtis,合夥人佩拉(Juan Perla)表示,泰勒絲是在田納西州成長並出道的,如果她要在那裡提起訴訟,該州剛剛通過了《確保肖像、聲音和圖像安全法案》(簡稱貓王法案,ELVIS Act),允許起訴使用深度偽造肖像進行募款的人,若能藉此獲得法官的禁令,或可命令川普撤下該貼文,儘管是暫時的。佩拉認為,更有可能的狀況,還是與席琳狄翁(Céline Dion)所演唱的電影「鐵達尼號」主題曲《My Heart Will Go On》,被川普團隊多次於競選活動中使用時類似,即發聲明譴責川普在未經授權的情況下,擅自使用該歌曲。