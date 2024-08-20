全球央行年會將至、美股昨走高　台股開盤漲54點、台積電漲3元

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美國股市昨（19）日全數走高，因此激勵台北股市今（20）日開盤上漲55.44點、來到22464.07點，隨後上漲逾百點，收復季線關卡。大盤走高之際，中小型股也同步走高，開盤上漲0.48點、來到269.36點，日K連10紅，創4週以來新高。今日開盤量大強勢個股：精剛、彬台、大量、佳邦、南仁湖。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲3元、來到976元；鴻海開盤上漲2.5元、來到189.5元；聯發科開盤上漲5元、來到1260元。全球央行年會即將到來，美國股市昨日全數走高，道瓊指數上漲236.77點或0.58%，收40896.53點；那斯達克指數上漲245.05點或1.39%，收17876.77點；標普500指數上漲54點或0.97%，收5608.25點；費半指數上漲96.32點或1.86%，收5266.57點。科技五大天王多數走高，Meta上漲0.35%，蘋果下跌0.071%，Alphabet上漲2.28%，微軟上漲0.73%，亞馬遜上漲0.66%。半導體股全數走高，輝達上漲4.35%，博通上漲1.2%，美光上漲0.59%，高通上漲1.21%，應用材料上漲1.46%，德儀上漲0.065%，AMD上漲4.52%。台股ADR以聯電領漲，台積電ADR上漲0.52%，日月光ADR上漲1.61%，聯電ADR上漲2.18%，中華電信ADR上漲1.36%。