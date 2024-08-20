劉基鴻遭女球迷騷擾！跟車要合照又吃豆腐　粉絲團呼籲：尊重球員

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劉基鴻遭女球迷騷擾！。劉基鴻粉絲團的小編在昨（19）日發文，呼籲球迷要尊重球員，並強調球員幫忙簽名、合照是一種緣份，而不是義務。當天比賽結束後，包含球員劉基鴻、徐若熙等人搭車前往便利商店購買飲料，但有一名女球迷一路跟車，並隨著劉基鴻與隊友們進入便利商店。事後，劉基鴻的粉絲團小編發文呼籲，同時也強調，