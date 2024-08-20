劉基鴻遭女球迷騷擾！跟車要合照又吃豆腐　粉絲團呼籲：尊重球員

劉基鴻遭女球迷騷擾！味全龍上周日交手富邦悍將的比賽結束後，傳出球星劉基鴻和多位球員遭到女球迷跟車，一路直到便利商店，且在要求合照時，不斷出現肢體碰觸的「吃豆腐」行為，讓劉基鴻感到困擾並出聲制止。劉基鴻粉絲團的小編在昨（19）日發文，呼籲球迷要尊重球員，並強調球員幫忙簽名、合照是一種緣份，而不是義務。
女球迷疑似喝醉 合照身體狂貼劉基鴻
當天比賽結束後，包含球員劉基鴻、徐若熙等人搭車前往便利商店購買飲料，但有一名女球迷一路跟車，並隨著劉基鴻與隊友們進入便利商店。
部分網友在社群平台Threads發文指出，該名女球迷疑似喝醉，不斷向球員要求合照，且用身體貼近劉基鴻，出現肢體碰觸行為，讓當事人感到不適，並出言表示：「不要這樣。」試圖勸阻球迷。
事後，劉基鴻的粉絲團小編發文呼籲，深知球迷對劉基鴻的喜愛，但還是希望大家能給予球員尊重，因為在離開球場後，他們就只是一個下了班，想好好休息的年輕人而已。
同時也強調，選手的簽名和合照應該被視為「緣分」而非「義務」，喊話希望球迷們不要強求這些互動，能多多體諒球員在場上奮鬥的辛勞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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部分網友在社群平台Threads發文指出，該名女球迷疑似喝醉，不斷向球員要求合照，且用身體貼近劉基鴻，出現肢體碰觸行為，讓當事人感到不適，並出言表示：「不要這樣。」試圖勸阻球迷。
事後，劉基鴻的粉絲團小編發文呼籲，深知球迷對劉基鴻的喜愛，但還是希望大家能給予球員尊重，因為在離開球場後，他們就只是一個下了班，想好好休息的年輕人而已。
同時也強調，選手的簽名和合照應該被視為「緣分」而非「義務」，喊話希望球迷們不要強求這些互動，能多多體諒球員在場上奮鬥的辛勞。
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