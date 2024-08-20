嗆趙少康「拋妻棄子」挨告！周玉蔻二審再敗訴　須另賠償20萬元

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2021年間，資深媒體人周玉蔻槓上時任中廣董事長趙少康，更於2022年間，在政論節目上指稱趙少康「打太太、扔掉兒子，拋妻棄子」，引發趙不滿提告，並求償1000萬元、去除言論。法院一審判周玉蔻、民視須連帶賠償200萬，周玉蔻個人另賠20萬；案件上訴二審高院，仍維持原判決。可上訴。據了解，趙少康於2021年間表態參選國民黨黨主席，並稱將參與2024年總統大選，周玉蔻對此PO文「趙少康前妻與趙離婚後，帶著她與趙的兒子一同到美國生活；後來前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父與外婆撫養」，又於2022年間，在臉書上PO文「家暴…拋妻棄子…不認骨血」等，之後更在政論節目上，嗆趙少康嗆「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子不認骨血，拋妻棄子」。趙少康對此提出民事訴訟，法院一審判周玉蔻、民視須帶賠償200萬，並應移除部分言論，周個人另須賠償20萬元。案件上訴二審，20日，高等法院仍判決周須連帶賠償200萬，並須個人賠償20萬元，另外，高院也判決周需移除部分言論。