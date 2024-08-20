「最美汽車技師」吸毒失憶！不知自己跳樓摔斷骨盆：再也無法站起

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▲徐敏在曾拿過選美小姐第2名，還是畢業於「漢陽大學」機械工程碩士的高材生，曾是「現代汽車」第一位女性汽車維修技師。（圖／徐敏在IG）

▲徐敏在2022年疑似吸毒吸到恍神，發文自爆跟南太鉉在吸毒，後來秒刪文。（圖／徐敏在IG）

▲▼徐敏在以「我是毒品犯」為標題寫下長文，登上韓網熱搜第一名。（圖／Naver新聞、徐敏在Blog）

網紅徐敏在因2020年參與戀愛實境秀爆紅，卻於2022年誤入歧途，跟前男友南太鉉吸毒被逮，最終判處10個月有期徒刑。她這段期間痛苦不堪，今（20）日無預警寫下長篇日記，並以「我是毒品犯」為標題，詳細公開吸毒前後的狀態，連自己吸完毒跳樓的記憶都沒，送醫後骨盆骨折，靠著復健、看精神科醫師度日。徐敏在今年31歲，於2020年參加戀愛實境秀《Heart Signal 3》廣被大眾認識，姣好外貌與身高168cm、體重46kg的完美體態受到討論，而她曾參加2018年世界大學小姐韓國大賽、2019年慶北小姐選美，以及拿下2019年韓國洲際小姐選美首都圈選拔賽第二名。除了有臉有身材，徐敏在更是一位高材生，畢業於南韓理工科最知名的「漢陽大學」機械工程碩士，曾錄取「現代汽車」成為該企業的第一位女性汽車維修技師，聰慧形象廣受好評。只是好景不長，她在2022年8月無預警在IG公開和前男團WINNER成員南太鉉的合照，並寫下：「南太鉉和我都是騙子，看看我們公司的櫃子裡，有注射器。南太鉉的注射器在我這裡。」除了透露吸冰毒（甲基安非他命），還被南太鉉毆打施暴，該文章隨後被刪除，說詞反覆疑似精神異常，她也證實吸毒，最終被判10個月有期徒刑，緩刑2年。徐敏在曾受訪承認吸毒，今天深夜突然寫下「我是毒品犯」長篇日記，她表示：「跌入谷底的那天，或許是我人生中最糟糕的一天。那是使用毒品後大約一周，我經歷了毒品常見的副作用：失眠、抑鬱和恐慌，這些都達到了極致，我無法承受，所以愚蠢的濫用了安眠藥等精神藥物。」她表示吸毒後失憶，連自己從二樓跳下去都不知道，最後骨盆骨折被送醫，過著復健的生活，「如果當時摔得更重，我真的可能再也無法站起來。」而徐敏在的媽媽也因為沒把女兒教好感到自責，也覺得沒臉面對學生，最終辭去國中老師的工作，徐敏在說：「這段短短的篇幅裡，包含了我因接觸毒品而失去一生所愛的所有內容。」徐敏在說：「回想起來，讓我真正感到毒品恐怖的瞬間，其實是當暴風過後，我覺得自己的人生已經沒有什麼可以失去的時候，『人生已經結束了，靠毒品逃避現實乾脆就這樣死去吧？』這樣惡魔般的想法曾經閃過我的腦海。後來我才了解到，這也是很多毒品使用者會經歷的高危險情況，會把它合理化、正當化」。她之所以會詳細自白，是因為精神科醫師告訴自己，如果要成為更好的自我，首先要學會照顧自己的傷口，徐敏在才透過寫作的方式，把痛苦釋放出來，「鞏固自己的內心，為了能夠向前邁進，從中獲得力量。」徐敏在現在深深省思，願意接受各方批評指教，她也因為此作為，登上今日韓網熱搜第一的新聞。徐敏在現在改名徐銀優（音譯），日前還揭露被南太鉉「約會暴力」，男生除了動手還拍下不雅片，但南太鉉全盤否認，並表示他跟徐敏在已在最近分手。