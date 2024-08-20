桃園28年前木箱棄屍案！43歲兇嫌良心不安自白　4嫌有3人已身亡

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28年前、1996年4月間，桃園龜山區發生一起木箱棄屍案，一名邱姓男子追求張姓女子，引起張女兒子呂男不滿，遂找來簡姓同學、簡父、其廖姓友人，約邱男出來談判，結果雙方一言不合起衝突，邱男遭圍毆奄奄一息，被裝入布袋戲偶木箱內，被帶到山區棄置致死，因當時DNA檢驗技術不夠成熟，遲遲無法釐清死者身分，直到去年，張女兒子、現年43歲的呂男良心不安，向警方告發案情，全案因此宣告偵破，雖已逾20年追訴時效未予起訴，不過終於真相大白。回顧案情，當時因邱姓男子追求張女，引起張女兒子呂男不滿，遂找來簡姓同學、簡父、其廖姓友人，4人約邱男出來談判，但雙方爆發肢體衝突，邱男遭棍棒毆傷奄奄一息，被裝入布袋戲偶木箱，開車載到桃園龜山區萬壽路樂善村附近，木箱被推落至草叢處，邱男因傷重死亡。同年6月間，附近居民發現邱男遺體報警，但當時DNA檢驗技術不夠成熟，且邱男屍體腐化嚴重，無法釐清身分，案件延宕28年至今。去年1月間，64歲的呂男因良心不安，主動向警方供述案情，桃園地檢署指揮桃園警分局重新調，專案小組經1年多的追查、採證，並傳喚相關涉證人到案釐清，成功查明案件真相，但當年的相關涉案人廖姓友人、簡姓同學等3人已過世，且已超過追訴權時效，但全案最終仍得以真相大白。