屏東夏日狂歡祭　活動加碼延至9月1日

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▲8月24日晚間7時在縣民公園大草皮登場，盧廣仲、玖壹壹等五組知名藝人將輪番上陣。（圖／屏東縣府提供）

屏東夏日狂歡祭自7月20日開園以來，吸引了數十萬人熱情參與，活動深受好評。許多民眾紛紛表示希望活動延長舉辦，為此，縣長周春米傾聽民眾需求，決定將活動加碼延長至9月1日，讓大家盡情玩樂整個暑假。此外，活動的焦點「狂歡演唱會」將於本週六（24日）晚間7時在縣民公園大草皮登場，盧廣仲、玖壹壹等五組知名藝人將輪番上陣，帶來一場嗨翻全場的音樂盛宴。縣府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭的狂歡演唱會是每年最受期待的活動。今年的演唱會由楊程鈞（小龜）與DJ凱莉共同主持，並邀請了入圍金曲獎最佳新人徐暐翔、實力唱將閻奕格、人氣歌手婁峻碩 SHOU、本土嘻哈天團玖壹壹，以及三金歌王盧廣仲，以動感音樂和熱情表演為民眾帶來一場難忘的夏夜狂歡，預計將再次掀起觀光熱潮。為方便民眾參加活動，當天將提供屏東火車站（轉運站）至屏東縣民公園的免費接駁服務，從下午3時至晚間9時，每10至20分鐘一班車，建議民眾多利用大眾運輸工具前往。此外，為了抓住暑假尾聲的美好時光，屏東市公所將於8月25日晚間6時在縣民公園糖晶體草坪播映皮克斯動畫與華特迪士尼影業合作製作的《元素方城市》。當日正值祖父母節，電影開場前還安排了「祖孫創意走秀」活動，詳情可至屏東市公所臉書粉絲專頁查詢。屏東夏日狂歡祭自即日起至9月1日，每日下午3點至晚間9點30分開放，每週二為活動休整日，但園區與入坑美術館仍正常開放。更多活動詳情請關注「2024屏東夏日狂歡祭」官網、或「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲專頁，獲取最新資訊。