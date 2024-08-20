梅威瑟重返擂台！8月25日再戰高蒂　上次對決變成「60多人群毆」

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傳奇拳王梅威瑟（Floyd ‘Money’ Mayweather Jr.）重新站上擂台！他將於台灣時間8月25日在墨西哥城重返擂台，與老對手約翰·高蒂三世（John Gotti III）進行對決，這是梅威瑟在2017年與UFC「嘴砲拳王」麥葛瑞格（Conor McGregor）之戰後，時隔7年後再度回到拳擊場，他和高蒂上一次交手，最終演變成「60人大亂鬥」的暴力衝突，兩人這次再碰頭，話題性十足。梅威瑟是未嘗敗績、橫跨五個量級的12次世界冠軍，他被認為是歷史上最偉大的拳擊手之一，擁有50戰全勝的傲人戰績，其中包括27次擊倒對手的紀錄。他曾擊敗許多拳擊史上的知名選手，包括卡內羅·阿爾瓦雷斯（Canelo Alvarez）、曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）、奧斯卡·德拉霍亞（Oscar de la Hoya）和米格爾·庫托（Miguel Cotto）。他以無可匹敵的技術和防守能力著稱，此次比賽標誌著梅威瑟傳奇職業生涯中的又一重要篇章。而擂台的另一角，將是31歲的約翰·高蒂三世，他以職業MMA選手身份成名，並在2020年MMA比賽爆冷敗於尼克·阿利（Nick Alley）後轉向拳擊。高蒂現已在職業拳擊生涯中取得2勝0負的戰績，包括2023年1月的一場首回合擊倒勝利。這次對戰約翰·高蒂三世，這是他們在2023年6月對決過首戰後的二番戰。上回兩人的對決以雙方團隊60多人的群毆暴力收場，被迫中途停止而被判為無效比賽，這次的重賽可說是話題性十足。如今，高蒂準備再次挑戰現年47歲的梅威瑟。他能否拿出不同於上次對決中屈居下風的表現，用實力和體力打出名堂，值得拳迷們密切關注。「Mayweather vs Gotti III」賽事將透過運動娛樂串流平台DAZN全球直播，在台灣為按次付費觀賞（PPV） ，售價650元。