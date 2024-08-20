黃宣太瘋陳念琴都招架不住！她認「兩人眼神有像」：待一起會昏倒

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▲陳念琴（中）今日和坤達（左）出席「國民體育日」記者會。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲為了「國民體育日」，陳念琴（右）和坤達（左）一起合作拍攝影片。（圖／記者嚴俊強拍攝）

台灣「拳擊女王」陳念琴榮獲本屆巴黎奧運女子66公斤量級拳擊銅牌，擁有阿美族、布農族血統的她個性活潑樂天，自參加奧運以來圈粉無數。陳念琴今（20）日和坤達出席「國民體育日」記者會，提到自己某天醒來發現粉絲大增，自己也嚇一跳，這段時間粉絲增加了4、5萬人，陳念琴笑說，外界在討論她和歌手黃宣長得像，她自己也覺得眼睛的部分滿像，但黃宣太瘋，她怕遇上對方無法招架，「我應該會昏倒。」陳念琴坦言，這段期間最大得收穫就是人氣扶搖直上，最讓她印象深刻的就是粉絲和新竹市政府的熱情接機，「還有就是我一覺起來粉絲大增，我想說：『天啊！怎麼回事！』」她透露，這段時間粉絲大漲4、5萬人，「真的是謝謝各位粉絲。」陳念琴也表示，儘管現在比較有名氣，但走在路上還是不會戴口罩，「對不起啦！我自己是覺得沒有必要去遮掩。」陳念琴不斷感謝外界給予的鼓勵和支持，「因為我們運動員的生涯很短，這件事情對我來說，奧運結束之後就是重新歸零，我們為下一次比賽再做準備。」由於網友發現黃宣和陳念琴不但長相神似，個性也都十分活潑，被問到此事，陳念琴也坦言，自己看了影片3、4遍，覺得只看眼睛確實有像，但提到個性她卻表示：「我跟他一起我應該會昏倒，他太強了！我覺得我應該會招架不住。」這次為了「國民體育日」，陳念琴和坤達一起合作拍攝影片，她笑說因為比較沒有和藝人合作的經驗，過程中她一直很緊張，「坤達哥一直在旁邊，反而是I人帶動E人，要我放輕鬆、放開來玩。」陳念琴也認證，坤達確實是有在運動的男人，柔軟度十分驚人，她因為打拳擊，體適能的部分比較不在行，還向坤達求助，坤達也一口答應：「沒有問題，交給我。」讓她狂讚真的是太貼心。