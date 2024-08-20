消防車添利器　屏東消防局獲捐先進駕駛輔助系統

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▲搭載12.3吋消防專業任務主機，並配有高精度感測器與即時雷達警示功能，協助駕駛員全面掌握車輛周邊環境。（圖／屏縣消防局提供）

屏東縣政府消防局今（20）日接受由英飛凌科技及飛鳥車電，委託臺灣守護者聯盟社會公益協會捐贈的一批主動式「大型車先進駕駛輔助及管理系統」，該系統將安裝於本縣中大型消防車輛上，提升消防車輛的行車安全。此次捐贈對於保障消防車出勤過程中的安全具有深遠意義。據統計，臺灣每年發生約萬件大型車事故，其中不少事故源自視野死角問題。為了確保消防車在執行任務時的安全行駛，該系統可有效降低因視野盲區導致的事故風險，提升救災任務的執行效率與安全性。消防局局長李彬正指出，根據消防署111年度消防人員傷亡統計分析報告，交通事故是消防人員受傷的主要原因，占比高達30%。李彬正表示，非常感謝英飛凌科技與飛鳥車電的慷慨捐贈，此次捐贈將顯著提升消防車輛的行車安全，確保外勤人員在執行救援任務時的效率與安全。我們期盼這項技術能夠為消防車輛提供實質保護，讓消防人員能安心投入救援工作同時守護民眾。此次捐贈為全臺首創，搭載12.3吋消防專業任務主機，並配有高精度感測器與即時雷達警示功能，能協助駕駛員全面掌握車輛周邊環境，有效消除視野盲區。該系統在危險情況下能主動提醒駕駛員，從而避免潛在事故發生。